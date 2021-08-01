Как выбрать безопасную дыню: полезные советы

Дыня – очень полезный фрукт, она является самым настоящим источником фолиевой кислоты (витамин В9), бета-каротина (витамин А) и витаминов С и Р. Стоит отметить, что мякоть дыни богата кремнием, железом, калием, магнием, клетчаткой, а также особым ферментом, предотвращающим повреждения тканей тела. Чаще всего ее едят в свежем виде, иногда делают вкусные десерты, мороженое и добавляют в лимонады.

Победитель "МастерШеф" Евгений Грибеник в своем Instagram поделился полезными советами, как выбрать вкусную, спелую дыню на рынках и в магазинах.

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Внешний вид

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Дыня должна быть без порезов, вмятин, трещин и пятен. Мякоть под пятнами и вмятинами может быть горькой.

2. Упругость

Если нажать на кожуру пальцами, дыня должна немного пружинить. Если она твердая, значит все еще зеленая. Если наоборот пальцы проваливаются, значит дыня перезрела и скоро испортится.

Плюс ко всему она может оказаться горькой у шкурки.

3. Звук

При похлопывании по дыни она должна издавать глухой звук.

4. Запах

Спелая дыня пахнет медом. Если вы не чувствуете запаха вообще, дыня пахнет только зеленью или запах уже неприятный, лучше такую дыню отложить.

Стоит отметить, что дыню можно добавлять в фруктовые салаты, делать пюре и мороженое.

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