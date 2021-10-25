Как выбрать безопасный зефир без химии и сахара: советы экспертов

Кто же не любит зефир, особенно с разными вкусами и желейной прослойкой. Согласно последним подсчетам было выявлено, что почти каждый украинец в год съедает 1 кг этого сладкого продукта даже не подозревая, что он вредный.

Телеведущий, кулинарный эксперт Константин Грубич вместе с экспертом Еленой Сидоренко провели эксперимент, в ходе которого были проверены несколько видов зефира, а также они рассказали на что обратить внимание при выборе этих сладостей, об этом говорится в сюжете "ТСН Тиждень".

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Эксперты отметили, что натуральный зефир, который должен изготовляться из фруктового пюре и хорошо взбитого яичного белка и, тот что на всех магазинных прилавках – две большие разницы.

"Сейчас в составе зефира очень много сахара, а также опасных веществ и очень мало настоящего фруктового пюре. К тому, же срок годности очень большой – до 6 месяцев, вместо 1-2, причина– продлить срок годности и уменьшить затраты на производство", – отметили эксперты.

Также эксперты советуют при покупке зефира обращать внимание:

на состав, там не должно быть консервантов, красителей и сахарозаменителей

на упаковку, она не должна быть повреждена

на вкус – он не должен быть с неприятными привкусами, а после – не должно быть неприятного послевкусия

Безусловно лучше всего – сделать зефир самостоятельно, только так вы будете уверены в его безопасности.

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