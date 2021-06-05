Как выбрать черешню без нитратов: 3 способа

Лето – сезон фруктов, особенно в июне начинаются вкусные и полезные фрукты – черешни.

Редакция

1. Главные советы, как выбирать черешню

Чтобы правильно выбрать черешню, попробуйте ее на ощупь – не должна быть сильно твердой или мягкой. Смотрите, чтобы она была созревшей, но не перезревшей. Не должно быть никаких потеков. Окраска плода - блестящей. Ягода обязательно должна продаваться с черешками (так она дольше сохранится). Если присутствует липкость, то скорее всего она уже несвежая.

Обязательно попробуйте на вкус и запах. При специфическом запахе брожения покупку даже не стоит рассматривать – уже началась интенсивная порча.

2. Червивость

Определить червивость черешни можно простым способом. Возьмите одну самую спелую или лучше даже переспелую ягоду и посмотрите, что там внутри. Если там червячок, то черешня может быть вся червивой. Кроме того ягода с червячком на ощупь более мягкая и темная, она как бы "съедена" изнутри.

При этом не забывайте – червячки хорошие специалисты по определению наличия химикатов, и это может помочь при определении натуральности продукта. Если только в одной ягоде Вы найдете червячок, а в других чисто, то можете покупать такую черешню.

3. Хранение

Технология хранения черешни такая же, как и у вишни. Но необходимо знать, что срок ее хранения меньше, чем у вишни (около месяца) - примерно 2 недели.

Настоятельно рекомендуется никогда не смешивать свежие ягоды с подпорченными, несвежими. Иначе сразу же начнется их порча. Поэтому перед хранением плоды необходимо непременно рассортировать.

Если вы захотите законсервировать, то совет выбирать черешню сортов с темной либо светло-желтой окраской. Без косточек ягоды сохранятся дольше. Черешню можно также подвергнуть сушке, заморозке.

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