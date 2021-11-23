Как выбрать и когда лучше употреблять авокадо: рекомендации специалиста

Авокадо – настоящий хит, который можно увидеть в рационе многих звезд и известных блоггеров. И, как правило, если человек ест такой продукт, значит он сидит на диете. Но, на самом деле, авокадо следует употреблять регулярно при нормальном питании, ведь оно очень полезное.

Нутрициолог Ирина Майко ( irynamayko ) рассказала о полезных свойствах авокадо, нескольких особенностях его выбора и употребления. Опубликовано на странице Instagram.

Чем полезно авокадо

1. В нем очень мало холестерина и углеводов, поэтому такой продукт рекомендуется употреблять даже при сахарном диабете.

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2. Также авокадо способствует укреплению костей, положительно влияет на состояние волос и кожи, стабилизирует нервную систему.

3. В этом продукте много клетчатки, что хорошо влияет на кишечник.

Какое авокадо выбрать и когда употреблять

У спелого авокадо нежная, кремовая и мягкая структура, ореховый привкус. Лучше всего такой продукт подходит для завтрака, но в течение дня его тоже можно есть. Очень вкусно авокадо с лаймом и солью на тостах вместе с яйцом.

Ингредиенты:

листья салата – 1 пачка

огурец – 1 шт

авокадо – 1 шт

зеленый лук – 1 пучок

куриное филе копченое – 150 г

твердый сыр – 100 г

вареные яйца – 4-5 шт

соль и перец по вкусу

соевый соус

сок лимона

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Авокадо, огурец и куриное филе порезать соломкой.

2. Сыр кубиками, часть натереть на крупной терке.

3. Отварные яйца разделить на 4 части.

5. Оливковое масло, соевый соус и сок лимона смешать в отдельной посуде.

6. Все ингредиенты, кроме яиц и тертого сыра, смешать, заправить соусом, добавить соль и перец по вкусу, выложить в тарелку.

7. Украсить салат яйцами, сверху посыпать тертым сыром.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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