Как выбрать и правильно приготовить макароны: советует эксперт
Один сплошной ком из макарон, слипшихся между собой – история, знакомая многим. И причина такого явления не только в нарушенной технологии приготовления, но и в качестве пасты. Чтобы попробовать действительно вкусные рассыпчатые макароны в сочетании с другими продуктами – стоит разобраться, какой продукт можно и стоит выбирать в магазине.
Диетолог doctor_galuna_pokhmyrska рассказала, как правильно выбрать качественную пасту, которая не навредит фигуре и общему состоянию организма. Опубликовано на странице Instagram.
⠀Признаки и технология приготовления качественных макарон
Макароны разделяют на группы – А и Б. Именно макароны группы А относятся к качественным макаронам (твердым сортам пшеницы).
Состав полезных макарон: мука, вода. Цвет теста: насыщенный и естественный. Текстура – жесткая.
Макароны группы В – это макароны мягких сортов пшеницы. Они обладают высоким гликемическим индексом и резко повышают уровень сахара в крови, поэтому уже скоро проснется чувство голода.
Время изготовления высококачественного продукта – 8-10 минут.
Паста в томатном – луковом соусе от poturaiyurii. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
паста – 300 г
лук – 2-3
помидор – 3 шт
масло – 100 г
масло – 4 ст.л
сыр – 50 г
вода – 100 мл
Соль, перец, кориандр – по вкусу
Способ приготовления:
Отварить пасту.
Лук и помидоры нарезать на большие кусочки.
Налить на сковородку растительное масло и закинуть овощи.
Влить воду и тушить до готовности.
Добавить специи и взбить погружным блендером.
К овощам добавить масло и пасту, тушить еще 3 минуты.
Сверху добавить натертый творог.
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