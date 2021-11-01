Как выбрать и правильно приготовить макароны: советует эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как выбрать и правильно приготовить макароны: советует эксперт

Один сплошной ком из макарон, слипшихся между собой – история, знакомая многим. И причина такого явления не только в нарушенной технологии приготовления, но и в качестве пасты. Чтобы попробовать действительно вкусные рассыпчатые макароны в сочетании с другими продуктами – стоит разобраться, какой продукт можно и стоит выбирать в магазине.

Диетолог doctor_galuna_pokhmyrska рассказала, как правильно выбрать качественную пасту, которая не навредит фигуре и общему состоянию организма. Опубликовано на странице Instagram.

Качественная паста

⠀Признаки и технология приготовления качественных макарон

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  1. Макароны разделяют на группы – А и Б. Именно макароны группы А относятся к качественным макаронам (твердым сортам пшеницы).

  2. Состав полезных макарон: мука, вода. Цвет теста: насыщенный и естественный. Текстура – жесткая.

  3. Макароны группы В – это макароны мягких сортов пшеницы. Они обладают высоким гликемическим индексом и резко повышают уровень сахара в крови, поэтому уже скоро проснется чувство голода.

  4. Время изготовления высококачественного продукта – 8-10 минут.

Блюда из макарон

Паста в томатном – луковом соусе от poturaiyurii. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • паста – 300 г

  • лук – 2-3

  • помидор – 3 шт

  • масло – 100 г

  • масло – 4 ст.л

  • сыр – 50 г

  • вода – 100 мл

  • Соль, перец, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить пасту.

  2. Лук и помидоры нарезать на большие кусочки.

  3. Налить на сковородку растительное масло и закинуть овощи.

  4. Влить воду и тушить до готовности.

  5. Добавить специи и взбить погружным блендером.

  6. К овощам добавить масло и пасту, тушить еще 3 минуты.

  7. Сверху добавить натертый творог.

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