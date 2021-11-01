Как выбрать и правильно приготовить макароны: советует эксперт

Один сплошной ком из макарон, слипшихся между собой – история, знакомая многим. И причина такого явления не только в нарушенной технологии приготовления, но и в качестве пасты. Чтобы попробовать действительно вкусные рассыпчатые макароны в сочетании с другими продуктами – стоит разобраться, какой продукт можно и стоит выбирать в магазине.

Диетолог doctor_galuna_pokhmyrska рассказала, как правильно выбрать качественную пасту, которая не навредит фигуре и общему состоянию организма. Опубликовано на странице Instagram.

⠀Признаки и технология приготовления качественных макарон

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Макароны разделяют на группы – А и Б. Именно макароны группы А относятся к качественным макаронам (твердым сортам пшеницы). Состав полезных макарон: мука, вода. Цвет теста: насыщенный и естественный. Текстура – жесткая. Макароны группы В – это макароны мягких сортов пшеницы. Они обладают высоким гликемическим индексом и резко повышают уровень сахара в крови, поэтому уже скоро проснется чувство голода. Время изготовления высококачественного продукта – 8-10 минут.

Паста в томатном – луковом соусе от poturaiyurii. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

паста – 300 г

лук – 2-3

помидор – 3 шт

масло – 100 г

масло – 4 ст.л

сыр – 50 г

вода – 100 мл

Соль, перец, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить пасту. Лук и помидоры нарезать на большие кусочки. Налить на сковородку растительное масло и закинуть овощи. Влить воду и тушить до готовности. Добавить специи и взбить погружным блендером. К овощам добавить масло и пасту, тушить еще 3 минуты. Сверху добавить натертый творог.

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