Как выбрать йогурт и проверить его на содержание крахмала: советы от эксперта

Кто не любит перекусить вкусненьким йогуртом или выпить стакан перед сном? Фруктовые, ягодные, с сахаром и без, и все одинаково полезны. Но так ли это на самом деле и все ли йогурты являются такими качественными, как об этом пишут на этикетке – стоит разобраться и развеивать мифы.

Нутрициолог Богдана Тарасюк поделилась основными правилами, которыми следует руководствоваться при выборе йогурта. Опубликовано в Instagram.

Срок годности

Ну куда же без него? В идеале он должен быть от 5-7 до 10 дней.

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Именно такую отметку ищите на упаковке. А если таковая отсутствует, то и о пользе здесь говорить нечего.

Содержимое сахара

В натуральном/классическом йогурте не должно быть сахара. Чего не скажешь о йогуртах с наполнителями – сахар там на первом месте. Если же хочется добавить немного сладкого вкуса, можно разнообразить продукт фруктами или ягодами.

Калорийность

Натуральный полезный йогурт имеет не более 70 ккал на 100 г. Если вдруг наткнулись на псевдонатуральный с более высокой калорийностью, то хорошо присмотритесь и поищите еще "удобрения" и "наполнители".

Эксперт также отмечает, что практически все йогурты включают в себя крахмал и если вы слишком придирчивы в этом плане, то совет – избегайте таких продуктов. Хотя производители очень часто и не упоминают о крахмале из-за малого количества, но его наличие легко проверить. Добавьте несколько капель йода – если в йогурте есть крахмал, то продукт изменит цвет на синий или зеленый. Также крахмал может быть под маркировкой Е1422. При этом ничего страшного в крахмале нет – благодаря ему консистенция более приятная.

Так же если видите в составе агар-агар – не бояться, на натуральность он не влияет. То же касается пектина и каррагинана.

Глюкоза, декстроза, мальтодекстрин и все в таком роде – это простые сахара.

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