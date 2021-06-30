Как выбрать качественное растительное молоко: советы эксперта

Если вы не представляете свой кофе без молока, а также блины и кашу, но не можете употреблять продукты животного происхождения – не беда, ведь есть прекрасная альтернатива – растительное молоко. Все виды этого продукта совершенно безопасны, так как являются просто выжимкой из семечек, злаков и орехов.

Финалист чемпионата Украины по латте-арту Владислав Иващенко поделился в эфире Kyiv LIVE полезными советами, как выбрать качественное и полезное растительное молоко. (чтобы посмотреть видео, доскольте страницу до конца)

1. Преимущества растительного молока:

Растительно молоко совершенно безопасное. Источник: скриншот

в нем нет лактозы – это молочный сахар, часто у людей именно лактозная непереносимость.

в нем нет молочного белка – казеин, который может давать аллергию, вздутие и отеки.

полное отсутсвие холестерина.

2. Кому рекомендуется переходить на растительное молоко

Кому можно пить растительное молоко. Источник: скриншот

Любой человек независимо от состояния здоровья может позволит себе употребление растительного молока, если конечно же, не имеет аллергию на продукты из которых оно сделано.

3. На что обязательно обратить внимание при выборе магазинного продукта

Как правильно выбрать качественное растительное молоко. Источник: скриншот

Состав: всего 3 ингредиента должны входить в состав качественного продукта – вода, паста из того продукта, которого будет больше всего в этом молоке, например – миндаль, а также камедь – это органический эмульгатор, он создает текстуру молока, чтобы продукт не расслаивался. Допускается также иногда соль, сахар.

Цвет: качественное молоко имеет белый цвет, а вот плохое – темный, насыщенный желтый.

Структура: некачественное более жирное, густое благодаря стабилизаторам. А качественное молоко имеет более жидкую структуру.

Вкус: у качественного продукта более нейтральный, легкий вкус, а вот у плохого продукта – наоборот насыщенный вкус.

Как приготовить миндальное растительное молоко дома

Ингредиенты:

сырой миндаль – 200 г

вода – 600 мл

Способ приготовления:

Залейте миндаль водой, оставьте так на 6 часов, чтобы все вредные вещества из него вышли. После – можно очистить орехи от кожуры, но можно и оставить, так молоко будет иметь горьковатый вкус. Поместить 200 г орехов в блендер, налить 600 мл воды и все хорошо взбить до однородности. Готовую смесь процедите через сито и марлю одновременно. Пропарьте посуду, в которой будете хранить молоко и вылейте его туда, хранить такой продукт в холодильнике можно до 4 суток.

Готовый продукт смело можно добавлять в кофе, каши, блины, пироги, а также пить, как самостоятельный напиток.

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