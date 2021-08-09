Как выбрать качественную и безопасную колбасу: полезные советы эксперта

Колбаса – достаточно спорный продукт, но при этом занимает почетное место среди востребованных продуктов, так как ее добавляют и в салаты, в омлеты и делают горячие бутерброды. Но, несмотря на это все чаще можно купить вместо хорошего продукта – опасный фальсификат.

Эксперт по качеству и безопасности продуктов Богдана Леонова в эфире "Корисна програма" рассказала, как выбрать качественную копченую колбасу в магазинах, (чтобы посмотреть видео, доскоблите страницу до конца).

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Дата

Это первое на что нужно обратить внимание, так вы точно будете знать – свежий продукт или нет.

2. Состав

Видео дня

В хорошей, натуральной колбасе не должно быть ничего кроме: мяса, специй и допускается крахмал. Если же в составе указана соя – от этого продукта сразу нужно отказаться.

3. Сорт

Это всегда указано на упаковке, лучше всего брать колбасы 1 сорта.

4. Цвет

Если колбаса ярко-розового цвета – такой продукт лучше всего не покупать, так как в ней много химии и красителей, которые дают такой яркий цвет и такой продукт точно не безопасен. А также если в ней есть жировые вкрапления, то они должны быть белыми, а не желтыми или розовыми. Иначе либо колбаса несвежая, либо в ней присутствует много красителей.

5. Вкус

Не должно быть в хорошей колбасе кислого привкуса, а также много специй, которые "забивают" ее настоящий вкус, чтобы скрыть несвежесть мяса.

6. Оболочка

Она должна быть немного сморщенной, из-за потери влаги. Если же она тугая и упругая, то в колбасе много воды, а это значит, слишком много добавок

Если продукт был сделан с помощью жидкого дыма, то цвет оболочки может быть матовым и слегка оранжевым, а также будет присутствовать специфическая корочка и подтеки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить сочный шашлык из скумбрии с апельсином так, чтобы шашлык получился нежным и вкусным.