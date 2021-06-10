Как выбрать качественные магазинные пельмени

Кто же не любит вареники, пельмени особенно, когда они еще и домашние, с хорошего мяса и ароматных приправ. Но так как не всегда есть время и возможность их готовить, часто мы все прибегаем к помощи магазинных полуфабрикатов, которые часто очень достойного качества, если, конечно, знать – как их правильно выбрать.
Редакция FoodOboz расскажет вам, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе магазинных пельменей в первую очередь, чтобы купить действительно качественный и безопасный продукт.
1. Срок годности
Обязательно посмотрите на срок годности, он должен быть не больше 3 месяцев, при максимальных 6. А также на режим температурного хранения от минут 10 до минус 18 градусов.
2. Цвет
Выбирайте пельмени в прозрачной упаковке, так вы сможете четко увидеть их цвет, который должен быть белым.
3. Форма
Хороший продукт не может быть помятым, пельмени не должны быть слипшимися и не должны сбиться в один ком.
4. Фарш
Его качество вы сможете проверить уже непосредственно перед готовкой дома. Он не должен иметь плохой запах, желейную консистенцию, хрящи и много специй.
5. Вкус
Перед варкой можно приготовить на "пробу" один пельмень, чтобы убедиться в качественности данного продукта.
Стоит отметить, что пельмени бывают нескольких категорий и, это очень важно. При выборе продукта на это стоит обратить особое внимание, так как каждая буква на упаковке имеет разное значение, а именно:
"А" – в составе фарша содержится не менее 80% мяса.
"Б" – фарш должен состоять не менее чем из 60% мяса.
"В" – в них всего 40 % мяса.
"Г" – не меньше 20% мяса и не факт, что хорошего.
"Д" – самые дешевые пельмени, в фарше которого меньше 20% мяса.
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