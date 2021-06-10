Как выбрать качественные магазинные пельмени

Кто же не любит вареники, пельмени особенно, когда они еще и домашние, с хорошего мяса и ароматных приправ. Но так как не всегда есть время и возможность их готовить, часто мы все прибегаем к помощи магазинных полуфабрикатов, которые часто очень достойного качества, если, конечно, знать – как их правильно выбрать.

Редакция FoodOboz расскажет вам, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе магазинных пельменей в первую очередь, чтобы купить действительно качественный и безопасный продукт.

1. Срок годности

Обращайте внимание на срок годности. Источник: pixabay.com

Обязательно посмотрите на срок годности, он должен быть не больше 3 месяцев, при максимальных 6. А также на режим температурного хранения от минут 10 до минус 18 градусов.

2. Цвет

Пельмени должны быть только белого цвета. Источник: pixabay.com

Выбирайте пельмени в прозрачной упаковке, так вы сможете четко увидеть их цвет, который должен быть белым.

3. Форма

Хорошие пельмени должны быть одинаковыми. Источник: pixabay.com

Хороший продукт не может быть помятым, пельмени не должны быть слипшимися и не должны сбиться в один ком.

4. Фарш

Фарш должен быть хорошего цвета. Источник: pixabay.com

Его качество вы сможете проверить уже непосредственно перед готовкой дома. Он не должен иметь плохой запах, желейную консистенцию, хрящи и много специй.

5. Вкус

На вкус полуфабрикаты не должны быть с привкусом. Источник: pixabay.com

Перед варкой можно приготовить на "пробу" один пельмень, чтобы убедиться в качественности данного продукта.

Стоит отметить, что пельмени бывают нескольких категорий и, это очень важно. При выборе продукта на это стоит обратить особое внимание, так как каждая буква на упаковке имеет разное значение, а именно:

"А" – в составе фарша содержится не менее 80% мяса. "Б" – фарш должен состоять не менее чем из 60% мяса. "В" – в них всего 40 % мяса. "Г" – не меньше 20% мяса и не факт, что хорошего. "Д" – самые дешевые пельмени, в фарше которого меньше 20% мяса.

Есть разные виды пельменей. Источник: pixabay.com

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