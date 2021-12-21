Как выбрать качественные мандарины: топ-5 советов от эксперта. Эксклюзив

Эти фрукты появляются в магазинах сразу с наступлением зимы и навеивают новогоднюю атмосферу. Видов множество, поэтому достаточно сложно определиться. Но если по вкусу каждый выбирает в зависимости от предпочтений, то признаки качества для всех мандаринов одинаковые. И здесь важно не прогадать со свежестью, спелостью и сочностью.

В эксклюзивном комментарии для FoodOboz основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась советами, которые помогут выбрать качественные и вкусные мандарины в магазине.

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Пять советов, которые помогут выбрать качественные мандарины

1. Вид

Для начала следует выбрать тот вид, который вам нравится. Существует несколько видов мандаринов и все они между собой отличаются. Клементины слаще и не имеют косточек. И хранить их можно значительно дольше других сортов – почти 60 дней.

2. Вес

Чем больше времени прошло с тех пор, как мандарин был сорван с дерева, тем больше сока, а значит и веса, он потерял. Взвешивайте, если у вас есть сомнения.

3. Кожица

Она должна быть жесткой и не очень легко чиститься. Кожа мандарина, которая выглядит "не по размеру" фрукта, самого наполнения, является признаком потери сока из-за длительного хранения.

4. Хвостик

Проверьте то место, где сорвали плод с дерева – в идеале он должен казаться белым и мягким. Однако, если вы заметили, что он начинает становиться коричневого цвета, – фрукты уже высыхают.

5. Листочки

Сочные, зеленые и эластичные листья являются признаком очень свежих фруктов. Если они уже начали подсыхать, или вообще высохли – мякоть мандарина уже не самая лучшая. И вот здесь следует проверить мандарин на другие показатели, описанные выше.

Зеленые пятна на мандарине не имеют никакого отношения к тому, созрел он или нет. Это все зависит от температуры днем и ночью, где они растут. Эти зеленые пятна не влияют на вкус и сочность, новогоднего лакомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нутрициолог рассказала, как часто детям можно давать мандарины.