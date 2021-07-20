Как выбрать качественный арбуз: эксперт озвучила топ-признаки

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
FoodOboz
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Как выбрать качественный арбуз: эксперт озвучила топ-признаки

Арбузы и дыни, которые продаются в Украине на сегодняшний день, могут содержать большое количество нитратов, поскольку являются импортированными. Их можно попробовать, но не употреблять в большом количестве.

Качественный арбуз должен иметь созревшие семена, сладкий вкус и четкие полосы. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Я бы порекомендовала подождать хотя бы до начала августа, а лучше до середины августа, когда производители украинских органических арбузов будут готовы отправлять нам свою продукцию. Тогда можно спокойно есть их вволю. А сейчас можно пробовать", – сказала она.

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Как пояснила эксперт, это связано с тем, что в импортируемых арбузах, которые сейчас можно приобрести в Украине, содержание нитратов, пестицидов и других химических веществ может превышать норму.

Сидоренко озвучила основные правила при покупке и употреблении арбуза:

  • Не покупать арбуз у дорог, поскольку этот продукт быстро впитывает в себя опасные вещества

  • Стебель не должен быть полностью засохшим и дряблым. Это признак того, что арбуз долго хранился

  • Во время сжатия арбуз должен издавать характерный резонансный звук. Это признак того, что он спелый

  • Полосатые арбузы должны иметь четкие ровные полосы

  • Семена должны быть созревшие. Если это не так, арбуз мог пройти "интенсификацию"

  • Арбуз должен иметь сладкий вкус

  • Не доедать 0,5-1 сантиметра до кожуры, так как она содержит большее количество химических соединений.

В то же время эксперт заметила, что все эти рекомендации являются относительными и действуют не всегда. "Недавно я смотрела арбуз, который был сладкий и красивый, но имел превышение нормы химических веществ в 1,5-2 раза. Внешне может быть все хорошо, но надо понять, что сейчас период дегустации арбузов", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Сидоренко рассказала, как выбрать качественное мороженое. По ее словам, в частности, следует учитывать государственный стандарт, указанный на упаковке.

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