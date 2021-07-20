Как выбрать качественный арбуз: эксперт озвучила топ-признаки

Арбузы и дыни, которые продаются в Украине на сегодняшний день, могут содержать большое количество нитратов, поскольку являются импортированными. Их можно попробовать, но не употреблять в большом количестве.

Качественный арбуз должен иметь созревшие семена, сладкий вкус и четкие полосы. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Я бы порекомендовала подождать хотя бы до начала августа, а лучше до середины августа, когда производители украинских органических арбузов будут готовы отправлять нам свою продукцию. Тогда можно спокойно есть их вволю. А сейчас можно пробовать", – сказала она.

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Как пояснила эксперт, это связано с тем, что в импортируемых арбузах, которые сейчас можно приобрести в Украине, содержание нитратов, пестицидов и других химических веществ может превышать норму.

Сидоренко озвучила основные правила при покупке и употреблении арбуза:

Не покупать арбуз у дорог, поскольку этот продукт быстро впитывает в себя опасные вещества

Стебель не должен быть полностью засохшим и дряблым. Это признак того, что арбуз долго хранился

Во время сжатия арбуз должен издавать характерный резонансный звук. Это признак того, что он спелый

Полосатые арбузы должны иметь четкие ровные полосы

Семена должны быть созревшие. Если это не так, арбуз мог пройти "интенсификацию"

Арбуз должен иметь сладкий вкус

Не доедать 0,5-1 сантиметра до кожуры, так как она содержит большее количество химических соединений.

В то же время эксперт заметила, что все эти рекомендации являются относительными и действуют не всегда. "Недавно я смотрела арбуз, который был сладкий и красивый, но имел превышение нормы химических веществ в 1,5-2 раза. Внешне может быть все хорошо, но надо понять, что сейчас период дегустации арбузов", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Сидоренко рассказала, как выбрать качественное мороженое. По ее словам, в частности, следует учитывать государственный стандарт, указанный на упаковке.