Кефир обожает большинство населения нашей страны. Это напиток, не теряющий своей популярности с давних времен. Питательный продукт, богатый витаминами, который положительно влияет на организм человека. Специалисты советуют употреблять кефир людям, имеющим проблемы с пищеварительной системой. Тем не менее, он рекомендован только тем, у кого все хорошо с кислотностью желудка, ведь это кисломолочный продукт.

Недавно известный журналист и эксперт по качеству Константин Грубич в Faсebook рассказал, как выбрать действительно качественный кефир. Оказывается, следует обращать особое внимание на состав продукта.

Состав кефира должен быть максимально лаконичным, ведь в первую очередь это абсолютно натуральный продукт. В состав действительно качественного кефира должны входить только молоко и кисломолочные бактерии.

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То же подтверждает в статье и Виталина Ахтень, начальница производственной лаборатории. По ее словам, максимальный срок хранения кефира не должен превышать 21 день. Именно тогда продукт будет наделен своим уникальным нежным щипящим вкусом.

Кроме этого Константин утверждает, что ни в коем случае не следует покупать обезжиренный кефир. Дело в том, что во время процесса обезжиривания продукта из кефира исчезают все питательные вещества и витамины, которые содержались в нем раньше.

Ну и, конечно, чтобы кефир переносился хорошо, нужно знать меру его употребления. Суточная норма употребления кефира для здорового человека составляет 200-250 мл.

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