Как выбрать клубнику без нитратов: 4 способа

Самая любимая ягода многих, со вкуса которой начинается лето – сладкая, сочная, вкусная и полезная клубника, сезон которой в Украине припадает на июнь. Несмотря на это, с конца апреля ее полно, как на рынках, так и в супермаркетах на любой вкус и кошелек, вот только полезна ли она в такое время – не известно.

Редакция FoodOboz разобралась на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе клубники, чтобы не отравиться.

1. Запах

Обратите внимание на запах при выборе ягод. Источник: pixabay.com

Запомните, клубника с нитратами не душистая, а иногда даже отдает гнилью. Натуральная ягода имеет очень приятный аромат без лишних запахов.

2. Цвет

Клубника может быть как ярко-красного так и темного цвета. Источник: pixabay.com

Хорошая клубника имеет цвет от ярко-красного до темного с белым кончиком. Стоит отметить, что цвет ягоды полностью зависит от количества пигментов.

3. Размер

Ягода не должна быть слишком большой. Источник: pixabay.com

Большой размер клубники – абсолютно не значит, что она натуральная и полезная, а скорее наоборот. Ведь именно большая ягода точно состоит из воды и удобрений.

Лучше выбирать среднюю или маленькую клубнику, так вы точно будете уверены в ее безопасности.

4. Вкус

Натуральная клубника должна быть сладкой с небольшой кислинкой. Источник: pixabay.com

Если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой – сделайте это. Так как внешний вид – очень часто обманчив.

Хорошая, натуральная ягода на вкус должна быть сладкой, может немного с кислинкой, но не кислой или неестественно сладкой.

Важно еще при покупке обратить внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Если на дне, стенках присутствует влага, то это значит, что плоды скорее всего несвежие.

А также очень часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, дабы прикрыть нижний слой из некачественных плодов, будьте внимательны.

Обратите внимание при выбор клубники на ее структуру. Источник: pixabay.com

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