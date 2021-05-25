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Как выбрать клубнику без нитратов: 4 способа

1.9т
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Самая любимая ягода многих, со вкуса которой начинается лето – сладкая, сочная, вкусная и полезная клубника, сезон которой в Украине припадает на июнь. Несмотря на это, с конца апреля ее полно, как на рынках, так и в супермаркетах на любой вкус и кошелек, вот только полезна ли она в такое время – не известно.

Редакция FoodOboz разобралась на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе клубники, чтобы не отравиться.

1. Запах

Обратите внимание на запах при выборе ягод
Обратите внимание на запах при выборе ягод. Источник: pixabay.com

Запомните, клубника с нитратами не душистая, а иногда даже отдает гнилью. Натуральная ягода имеет очень приятный аромат без лишних запахов.

2. Цвет

Клубника может быть как ярко-красного так и темного цвета
Клубника может быть как ярко-красного так и темного цвета. Источник: pixabay.com

Хорошая клубника имеет цвет от ярко-красного до темного с белым кончиком. Стоит отметить, что цвет ягоды полностью зависит от количества пигментов.

3. Размер

Ягода не должна быть слишком большой
Ягода не должна быть слишком большой. Источник: pixabay.com

Большой размер клубники – абсолютно не значит, что она натуральная и полезная, а скорее наоборот. Ведь именно большая ягода точно состоит из воды и удобрений.

Лучше выбирать среднюю или маленькую клубнику, так вы точно будете уверены в ее безопасности.

4. Вкус

Натуральная клубника должна быть сладкой с небольшой кислинкой
Натуральная клубника должна быть сладкой с небольшой кислинкой. Источник: pixabay.com

Если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой – сделайте это. Так как внешний вид – очень часто обманчив.

Хорошая, натуральная ягода на вкус должна быть сладкой, может немного с кислинкой, но не кислой или неестественно сладкой.

Важно еще при покупке обратить внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Если на дне, стенках присутствует влага, то это значит, что плоды скорее всего несвежие.

А также очень часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, дабы прикрыть нижний слой из некачественных плодов, будьте внимательны.

Обратите внимание при выбор клубники на ее структуру
Обратите внимание при выбор клубники на ее структуру. Источник: pixabay.com

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Тег
еда
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