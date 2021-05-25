Как выбрать клубнику без нитратов: 4 способа

Самая любимая ягода многих, со вкуса которой начинается лето – сладкая, сочная, вкусная и полезная клубника, сезон которой в Украине припадает на июнь. Несмотря на это, с конца апреля ее полно, как на рынках, так и в супермаркетах на любой вкус и кошелек, вот только полезна ли она в такое время – не известно.
Редакция FoodOboz разобралась на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе клубники, чтобы не отравиться.
1. Запах
Запомните, клубника с нитратами не душистая, а иногда даже отдает гнилью. Натуральная ягода имеет очень приятный аромат без лишних запахов.
2. Цвет
Хорошая клубника имеет цвет от ярко-красного до темного с белым кончиком. Стоит отметить, что цвет ягоды полностью зависит от количества пигментов.
3. Размер
Большой размер клубники – абсолютно не значит, что она натуральная и полезная, а скорее наоборот. Ведь именно большая ягода точно состоит из воды и удобрений.
Лучше выбирать среднюю или маленькую клубнику, так вы точно будете уверены в ее безопасности.
4. Вкус
Если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой – сделайте это. Так как внешний вид – очень часто обманчив.
Хорошая, натуральная ягода на вкус должна быть сладкой, может немного с кислинкой, но не кислой или неестественно сладкой.
Важно еще при покупке обратить внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Если на дне, стенках присутствует влага, то это значит, что плоды скорее всего несвежие.
А также очень часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, дабы прикрыть нижний слой из некачественных плодов, будьте внимательны.
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