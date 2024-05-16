Сезон вкусной, ароматной и полезной клубники уже начался. Ягоду лучше всего есть в сыром виде, так она буде наиболее полезной.

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбрать клубнику без нитратов и на что обратить внимание при выборе.

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На что обратить внимание при выборе клубники

Цвет

Первое, на что нужно обратить внимание — цвет. Он должен быть однородным, красным. Если есть зеленые пятна, белый кончик или бледность, это значит, что клубника незрелая.

Но, нужно знать также, что если ягода очень красная, багряного цвета или темно-красного это значит, что она уже может быть переспелой.

Если же клубника имеет неестественно яркий цвет, чем она ярче, тем больше вероятность "химии".

Запах

Насыщенный сладкий аромат имеет только спелая клубника. Если запаха нет это значит рост ягод ускорили удобрениями и химикатами.

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