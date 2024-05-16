Как выбрать клубнику без химии: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как выбрать клубнику

Сезон вкусной, ароматной и полезной клубники уже начался. Ягоду лучше всего есть в сыром виде, так она буде наиболее полезной. 

Свежая клубника

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно выбрать клубнику без нитратов и на что обратить внимание при выборе. 

Как правильно выбрать клубнику
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На что обратить внимание при выборе клубники 

Цвет 

Первое, на что нужно обратить внимание — цвет. Он должен быть однородным, красным. Если есть зеленые пятна, белый кончик или бледность, это значит, что клубника незрелая. 

На что обратить внимание при выборе клубники

Но, нужно знать также, что если ягода очень красная, багряного цвета или темно-красного это значит, что она уже может быть переспелой. 

Если же клубника имеет неестественно яркий цвет, чем она ярче, тем больше вероятность "химии".

Как выбрать клубнику в магазине

Запах

Насыщенный сладкий аромат имеет только спелая клубника. Если запаха нет это значит рост ягод ускорили удобрениями и химикатами. 

Спелая и безопасная клубника

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