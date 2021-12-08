Как выбрать красную икру к новогоднему столу: лайфхаки от известного шеф-повара Дениса Ревы. Эксклюзив

Разнообразные салаты, мясо и закуски – это все, конечно, вкусно, но как же без икры? Она давно уже стала чуть ли не главным атрибутом новогоднего стола и любимым всеми деликатесом. На рынке представлено множество видов красной икры, но не все из них являются действительно качественными.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL бренд шеф-повар Денис Рева рассказал о полезных свойствах красной икры и об основных правилах выбора продукта.

По словам эксперта, красная икра в целом считается диетическим продуктом и мощным афродизиаком. Помимо этого обладает рядом полезных свойств, а именно:

Видео дня

Повышает уровень гормона радости в крови.

Насыщает организм полезными жирными кислотами.

Повышает потенцию и способствуя романтическому настроению.

На рынке представлены виды красной икры таких рыб как кита, лосося, горбуши и форели. Основным отличием между ними – это размеры зерен, вкусовые качества и ценовой диапазон.

Как выбрать икру, не открывая банки?

1. В первую очередь, банка должна быть без повреждений и герметично закрыта.

2. Если есть возможность посмотреть на икру, то она не должна быть жидкой. Поскольку многие производители разбавляют ее с растительным маслом. Также можно просто потрусить банку и если икра внутри дребезжит – это значит, что продукт разбавили.

3. При открытии банки икра должна пахнуть свежей рыбой. И ни в коем случае не должна напоминать желе.

4. По вкусу – не должна горчить и иметь резкий рыбный вкус.

Чем дороже – тем лучше?

Цена не является основным фактором при выборе икры. Ведь, существуют дорогие бренды и не качественная икра, и наоборот. При этом чем больше популярна фирма производитель – тем дороже будет сам продукт.

Напоследок, шеф-повар поделился вкуснейшим рецептом ресторанного блюда с красной икрой к новогоднему столу.

Ингредиенты:

лосось – 200 г

фасоль спаржевая – 150 г

сливки 30% – 150 г

красная икра – 20 г

чеснок – 2 г

растительное масло – 10 мл

Способ приготовления:

1. Для начала обжарить спаржу на растительном масле с добавлением мелко нарезанного чеснока.

2. Добавить соль и перец. Налить сливки и довести до кипения.

3. Тем временем порезать лосось средним кубиком и добавить к массе. Довести до готовности – сливки должны упарится в половину.

4. Выложить на тарелку и украсить икрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: