Качество консервации во многом зависит от крышек, которыми вы закрываете банки. Ведь если выбрать некачественное изделие – есть риск попадания бактерий. В результате – продукт будет испорчен.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие крышки лучше выбрать для консервирования.

По материалу и, соответственно, по качеству крышки бывают разные:

Жестяные. Подходят для консервирования как соленых, так и сладких закруток. Но отличаются поверхностью. Нелакированные крышки из белой жести не подходят для консервирования окисляющих олово продуктов.

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Лучше всего подходят лакированные крышки, они немного дороже, но не существенно. У таких крышек срок годности 3 года.

Винтовые. Срок годности таких крышек не ограничен. Их можно использовать несколько раз, если резиновая прокладка и общее состояние соответствуют своим характеристикам. Минусом таких крышек является то, что они подходят только к банкам с подобной резьбой.

Термокрышки. Чтобы простерилизовать такую крышку, ее нужно погрузить в горячую воду на 15 секунд и надеть ее на банку. Минусами таких крышек являются одноразовость и преимущественное использование для консервирования варенья.

Если вы сделали все правильно, после охлаждения по центру крышки должно появиться небольшое углубление.

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