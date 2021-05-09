Как выбрать лучшее мясо для шашлыка: эксперт дал советы

Майские праздники уже очень близко, а это значит – пришло самое время планировать пикник. Конечно же, актуальным будет вопрос выбора качественного и натурального мяса для шашлыка. Часто недобросовестные продавцы выдают плохое за хорошее, и тем самым подвергают здоровье покупателей опасности, поэтому каждому нужно самостоятельно уметь выбрать хороший продукт.

Мясной эксперт Тарас Парандий рассказал, как выбрать лучшее мясо для шашлыка и на что нужно обязательно обратить внимание в первую очередь (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Эксперт утверждает, что обязательно нужно обратить внимание на цвет мяса, упругость.

"Магазинное мясо должно быть в скин-упаковке, она будет максимально безопасной для продукта, таким образом бактерии туда не смогут проникнуть. И она дает больший срок годности мясу",– утверждает Парандий.

Как выбрать качественное мясо для шашлыка. Источник: pexels.com

Также эксперт советует обратить внимание на влажность мяса, оно не должно быть водянистым, липким, это уже сигнал о том, что с мясом что-то не так – его либо "накололи" для веса, либо замораживали. Мясо должно быть даже немного суховатым.

Мясо для шашлыка. Источник: pexels.com

Парандий отметил, что мыть мясо не нужно, так как в одном месте могут скопиться бактерии, которые при мытье распространятся на весь кусок, эксперт советует просто соскрести все, что не нравится, а глубокие загрязнения – срезать.

Мясной эксперт советует брать вырезку для шашлыка тем, кто следит за фигурой, так как именно эта часть считается не жирной, также она самая простая в приготовлении, а в результате вы получите нежное мясо.

Как выбрать мясо для шашлыка. Источник: скриншот

А вот идеальным будет – ошеек, так как он в меру жирный и сочный, если его правильно порезать, чтобы на каждом кусочке было немного сала, он будет просто идеальным по приготовлении.

Корейка на кости не особо подходит для шашлыка, оно будет хорошим для шницеля.

Ребра, если их правильно приготовить – будет просто идеальным "шашлыком", их можно запечь просто на решетке с приправами.

Свиные ребра. Источник: pexels.com

Бедро также годится на шашлык, стоит его правильно замариновать, но стоит отметить, что такой шашлык будет слишком жирным, поэтому он "на любителя".

Эксперт не рекомендует использовать для шашлыка:

биток

грудинка

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