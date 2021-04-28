5 советов, как выбрать мясо для шашлыка

С приходом весны приблизился и сезон шашлыка. И здесь главным остается вопрос: как же выбрать качественное, натуральное мясо.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 простых правил, как не ошибиться при выборе этого продукта.

Отметим, что для шашлыка лучше всего брать свинину, курицу, но можно говядину, баранину.

Мясо для шашлыка. Источник: gettyimages.com

Как выбрать:

1. Цвет

Мясо не должно быть темным, либо слишком светлым, если это курица. Также свежее охлажденное мясо всегда сухое, но не глянцевое, а равномерного цвета.

Мясо не должно быть темным. Источник: pixabay.com

2. Запах

Обязательно понюхайте мясо, он ни в коем случае не должен быть неприятным. Если вы почувствовали даже немного какой-то не такой запах – от покупки нужно просто отказаться.

Как выбрать свежее мясо. Источник: pixabay.com

3. Температура

Лучше всего брать только охлажденное мясо. Потому то парное мясо (только что убитого животного, не более полутора часов с момента убоя) для шашлыка совершенно не подходит, оно получится жестким.

4. Упругость

Если не хотите купить оттаявшее или замороженное, просто надавите на него пальцем, чтобы почувствовать, упругое оно или нет. Запомните, оттаявшее мясо имеет рыхлую консистенцию, насыщенный цвет и даже красный кровянистый сок и не бывает упругим. Также оно не должно быть липким, влажным или в слизи.

Хорошее мясо должно быть упругим. Источник: pixabay.com

5. Вид

Хорошо осмотрите мясо со всех сторон, обязательно разверните его, чтобы посмотреть, какое оно внутри. И лучше брать целым куском.

При выборе мяса обратите внимание на его цвет. Источник: pixabay.com

Нужно также обратить внимание на место, откуда было отрезано мясо.

Свинина

Лучше брать "ошеек" – мясо, расположенное вдоль хребта на шее. Также подходит и полоса вдоль хребта на спине. Из него получится отличный шашлык.

Куриный шашлык

Он очень легок в приготовлении, обладает нежным и сочным вкусом. Для него лучше всего подойдут: голени, бедра и крылья.

Как выбрать курицу для шашлыка. Источник: pixabay.com

Баранина

Нужно выбирать мясо только молодого барашка. Оно всегда ярко-красное, но если мясо приобрело темноватый, рубиновый оттенок, значит баранина старая. Но если все же вы увидели свежую баранину, берите всегда вырезку, корейку или мякоть задней части.

Мясо нужно брать только молодого животного. Источник: pixabay.com

Говяжье мясо

Нужно выбирать только светлое, это значит, что говядина молодая и лучше брать вырезку.

Мясо должно быть приятного цвета. Источник: pixabay.com

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