Как выбрать качественное сливочное масло вместо фальсификата: полезные советы

Сливочное масло – очень спорный продукт, так как чаще всего именно его подделывают недобросовестные производители из-за молочного жира – это самый дорогой компонент, который должен быть основным, но его заменяют дешевыми растительными жирами. Стоит отметить, что в Украине очень много фальсификата этого вкусного продукта.

Редакция FoodOboz поделится полезными советами и рекомендациями, которые помогут при выборе качественного, а главное – безопасного сливочного масла в магазинах и на рынках.

На что обратить внимание:

1. Цена

Это то, что "говорит" в первую очередь о качестве масла и то, на что нужно обратить внимание в первую очередь, запомните – фальсификат не может иметь высокую цену.

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2. Соответствующе документы

Если вы покупаете масло где-то на рынке, вам обязательно должны показать лабораторные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности продукта.

3. Цвет

Хорошее масло не может быть белым или ярко желтым, оно всегда приятного молочного цвета, имеет очень приятный запах и вкус, без горечи и сладости.

4. Структура

Настоящее масло замерзает при –5 С и, если вы возьмете просто нож и попытаетесь отрезать кусочек, настоящее – раскрошится, а вот продукт содержит растительные жиры при воздействии минусовых температур станет похож по консистенции на пластилин.

Стоит покупать масло только крупных, известных брендов, которые широко представлены в торговой сети.

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