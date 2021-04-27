Как выбрать настоящее сливочное масло

Кто же не любит вкусное, душистое сливочное масло? Но часто мы попадаемся на подделки, которые не только не вкусные, а еще и очень вредные для организма.

Редакция FoodOboz решила напомнить в преддверии Пасхи и приготовлении праздничной выпечки, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе масла и, как точно отличить настоящее сливочное масло от спреда.

Состав

В состав натурального сливочного масла должны входить только два компонента: сливки и цельное молоко, соль для придания вкуса. Но, если вы помимо этих продуктов в составе увидите растительные жиры, тогда это уже спред.

Стоит знать, что в состав спреда входит в три раза больше растительных жиров, чем молочных или вообще он состоит только из растительных жиров. Также в нем будет различная химия, загустители, эмульгаторы.

Настоящее сливочное масло должно быть желтого или светло-желтого цвета. Источник: pixabay.com

Вкус

Настоящее масло имеет сладкосливочный и кислосливочный вкус. Пусть немного кислый вкус масла вас не пугает, так как его делают уже из сквашенных сливок. Для приготовления в сливки добавляют закваску на ароматообразующих бактериях, которая и дает соответствующий вкус. А сладкосливочное масло готовится просто из обычных сливок.

Цвет

Настоящее сливочное масло должно быть желтого или светло-желтого цвета. Если же оно имеет очень светлый, практически белый, или же наоборот насыщенный желтый в него точно были добавлены красители или растительные жиры.

Натуральное масло не может быть дешевым. Источник: pixabay.com

Жирность

Жирность настоящего масла не должна быть ниже 70% . Все что ниже – уже не масло из молока и сливок, а просто растительное масло.

Запах

Запах должен быть натуральный сливочный, который усиливается при нагревании. Если он слишком сильный, это значит, что были использованы ароматизаторы.

Жирность настоящего масла не должна быть ниже 70%. Источник: pixabay.com

Цена

Натуральное масло не может быть дешевым, так как, чтобы получить 1 кг сливочного масла, перерабатывают более 20 л молока.

Настоящее ли масло, очень легко проверить дома!

Вам понадобятся два кусочка масла и две емкости с горячей водой, положите туда масло и размешайте. Если он растворился, а вода равномерно помутнела, то это настоящий молочный жир.

Настоящее масло не должно быть слишком светлым. Источник: pixabay.com

Спред не растворится, а сама вода не помутнеет. Он даст на поверхности воды осадок крупинками.

Запомните, настоящее сливочное масло полностью растворяется в теплой воде, крошится и равномерно тает, не пристает к обертке.

Но лучше, конечно, сделать масло самостоятельно, это очень просто!

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