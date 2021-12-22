Как выбрать настоящую красную икру вместо фальсификата: ответ эксперта

Красная икра – очень ценный и полезный продукт, который необходимо есть всем, особенно детям, беременным женщинам, ведь в ней есть легкоусвояемые белки – 32%, а также минеральные соли: йод и фосфор, кальций, витамины группы В, а также витамины A, D, E и фолиевая кислота. Стоит отметить, что икра не имеет углеводов и вредных жиров.

На новогоднем столе этот продукт есть практически у всех, из нее делают бутерброды, вкусные закуски и добавляют в салаты. Но очень часто недобросовестные производители подделывают икру и подвергают опасности здоровье покупателей.

Специалисты объяснили в эфире "Правила жизни" телеканал "Интер", как правильно выбрать настоящую икру, вместо фальсификата, а также, как просто дома можно определить подлинность продукта, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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1. Цвет

В настоящей икринке должно быть красное ядро, а вот в поддельной икре нет и вид она вся однотонная.

2. Структура

Продукт не должен быть жестким. Настоящая икра мелкая, рассыпчатая и цельная, не имеет трещинок и пленок.

3. Запах

Настоящая икра имеет рыбный запах.

4. Икра не должна растворяться в воде

Чтобы проверить икру на натуральность, ее можно поместить в стакан кипяченой воды и помешать. Если икринки растворились, то это фальсификат из желатина. Если вода не изменила цвет – икра не настоящая. Настоящая даст воде белый цвет.

5. Вкус

Настоящая икра не должна быть горькой и кислой.

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