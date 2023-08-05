Как выбрать оливковое масло? Летняя деревенская закуска из томата и хлеба

Носенко
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FoodOboz / Мнения
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Как выбрать оливковое масло? Летняя деревенская закуска из томата и хлеба

Мені часто доводилось чути, що оливкова олія не подобається. Вона гірка, занадто пахуча. І справді, на початку коли я її тільки скуштувала мені вона теж не дуже стала до вподоби. Потім з’ясувалось, що є безліч видів олії, типів оливкових дерев та країн виробників і все це безпосередньо впливає на якість та смак продукту. Зараз я використовую багато різних видів олії для готування. І виноградну і соняшникову, але оливкова моя фаворитка. Я і смажу і заправляю салати саме нею. От мої поради стосовно вибору оливкової олії:

  1. Зверніть увагу на Країну походження. Іспанія виробляє найбільшу кількість олії в світі. Але не іспанська ні навіть італійська олії для мене не на першому місці. Зверніть увагу на грецьку олію. Це на мій смак найкраще поєднання ціна + якість. Саме в Греції кліматичні умови є ідеальними для оливкових дерев. Іноді оливки використовуються грецькі , а країна виробник Італія наприклад. Це теж добре. Олія Тунісу та Марокко мені наразі зовсім не подобається. Там часто робляться суміші різних видів олив. Смак виходить важким, перевантаженим, не чистим, а в цьому питання чим простіше тим ліпше.
  2. Спробуйте роздивитись яка олія на Колір. Смак оливкової олії сильно залежить від зрілості плодів з яких її віджато. В нашій родині ми полюбляємо олію яскраво-зеленого кольору з молодих оливок. Така олія легка та запашна. Чим вона жовтіша, темніша, тим важче, терпкіше буде і смак.
  3. Кислотність. Основним показником якості олії є її кислотність, чим вона нижче тим олія вважається кращою. Екстра Вірджин ( Extra virgin) має кислотність не більше 0,8 % і високо цінується.

А от простий літній рецепт де головний інгредієнт саме оливкова олія – Пан кон томате, а кажучи просто хліб з томатом. Страва ця іспанська, і подається в Іспанії будь де на сніданок і на вечерю. Прекрасно смакує із м’ясом. Якщо нема оливкової олії візьміть нашу рідну духмяну соняшникову виїде теж дуже смачно.

Інгредієнти:

- багет

- оливкова олія

- стиглий томат

- зубчик часнику

- сіль

Как выбрать оливковое масло? Летняя деревенская закуска из томата и хлеба
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  1. Розріжте багет та підсмажте на оливковій олії до золотистої скоринки з одного чи з обох боків.
Как выбрать оливковое масло? Летняя деревенская закуска из томата и хлеба

2. Натріть томат на терці. Зайвий сік вичерпайте ложкою, щоб він не розмочив хліб.

Как выбрать оливковое масло? Летняя деревенская закуска из томата и хлеба

3. Багет (поки ще теплий) натріть часником, зверху томат, ще оливкової олії та сіль за смаком.

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