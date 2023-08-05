Мені часто доводилось чути, що оливкова олія не подобається. Вона гірка, занадто пахуча. І справді, на початку коли я її тільки скуштувала мені вона теж не дуже стала до вподоби. Потім з’ясувалось, що є безліч видів олії, типів оливкових дерев та країн виробників і все це безпосередньо впливає на якість та смак продукту. Зараз я використовую багато різних видів олії для готування. І виноградну і соняшникову, але оливкова моя фаворитка. Я і смажу і заправляю салати саме нею. От мої поради стосовно вибору оливкової олії:

Зверніть увагу на Країну походження. Іспанія виробляє найбільшу кількість олії в світі. Але не іспанська ні навіть італійська олії для мене не на першому місці. Зверніть увагу на грецьку олію. Це на мій смак найкраще поєднання ціна + якість. Саме в Греції кліматичні умови є ідеальними для оливкових дерев. Іноді оливки використовуються грецькі , а країна виробник Італія наприклад. Це теж добре. Олія Тунісу та Марокко мені наразі зовсім не подобається. Там часто робляться суміші різних видів олив. Смак виходить важким, перевантаженим, не чистим, а в цьому питання чим простіше тим ліпше. Спробуйте роздивитись яка олія на Колір. Смак оливкової олії сильно залежить від зрілості плодів з яких її віджато. В нашій родині ми полюбляємо олію яскраво-зеленого кольору з молодих оливок. Така олія легка та запашна. Чим вона жовтіша, темніша, тим важче, терпкіше буде і смак. Кислотність. Основним показником якості олії є її кислотність, чим вона нижче тим олія вважається кращою. Екстра Вірджин ( Extra virgin) має кислотність не більше 0,8 % і високо цінується.

А от простий літній рецепт де головний інгредієнт саме оливкова олія – Пан кон томате, а кажучи просто хліб з томатом. Страва ця іспанська, і подається в Іспанії будь де на сніданок і на вечерю. Прекрасно смакує із м’ясом. Якщо нема оливкової олії візьміть нашу рідну духмяну соняшникову виїде теж дуже смачно.

Інгредієнти:

- багет

- оливкова олія

- стиглий томат

- зубчик часнику

- сіль

Видео дня

Розріжте багет та підсмажте на оливковій олії до золотистої скоринки з одного чи з обох боків.

2. Натріть томат на терці. Зайвий сік вичерпайте ложкою, щоб він не розмочив хліб.

3. Багет (поки ще теплий) натріть часником, зверху томат, ще оливкової олії та сіль за смаком.