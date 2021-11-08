Как выбрать свежие мясо и рыбу: советы от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

Рыба и мясо – обязательные продукты, которые должны быть в рационе каждого. Ведь именно в них много витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму. К тому же эти продукты очень просто готовятся: можно запекать, жарить, варить, солить, мариновать. Но главная проблема в том, что не каждый знает, как правильно и главное – безопасно их выбрать.

Шеф-повар реалити "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов эксклюзивно для FoodOboz рассказал, как правильно выбирать свежие рыбу и мясо.

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"Если овощами и фруктами сложно отравиться, то мясом и рыбой – вполне реально. Ведь это продукт скоропортящийся. Ненадлежащее хранение и транспортировка могут привести к тому, что на прилавок попадет тушка с душком. Употреблять такую не просто нежелательно, это опасно для здоровья", – заявил кулинар.

Как выбрать свежее мясо?

"На глаз, на ощупь и на нюх. Мясо начинает темнеть или сереть – его лучше не брать. Если на нем есть желтый жир – животное было старым. И не факт, что умерло не своей смертью. Хорошее мясо – упругое. Поэтому надавите на него. Осталась вмятина? Оно не первой свежести", – объясняет кулинар.

Якутов добавил, что все же нужно ориентироваться еще и на запах продукта.

"Я чаще всего ориентируюсь на запах. Даже открываю вакуумные пакеты в магазинах, чтобы понюхать. Было несколько раз, что запакованная баранина казалась красивой и упругой, а пришел домой, открыл и почувствовал неприятный запах", – отметил эксперт.

А рыбу?

Рыбу эксперт советует проверяют также, как и мясо – оценивать внешний вид и упругость.

"Потрогайте ее пальцем, осталась вмятина – не покупайте. Внимательно посмотрите на рыбьи глаза, они не должны быть мутными. Также обратите внимание на жабры, чем они розовее и ярче – тем свежее тушка. Если рыба заморожена, то глаза и жабры вы оценить не сможете. Но знайте, когда после разморозки кости идеально отходят, с рыбой явно что-то было не так", – подытожил Алекс.

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