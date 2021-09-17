Как выбрать вкусную дыню: с чем нельзя есть и как хранить

Дыня – сезонный осенний продукт. Сейчас с ней активно готовят разнообразные десерты те, кто следит за правильным питанием, ведь дыня отдает свой природный солод и выступает заменителем обычного сахара. Но перед тем, как приготовить, надо выбрать правильную дыню, чтобы она действительно была вкусной.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как выбрать дыню, с чем ее лучше есть и как правильно хранить.

Запах дыни

В спелой и сладкой дыне всегда присутствуют тонкие ароматы ванили, меда и груши. В незрелой дыни четкий запах зелени. Аромат на прямую зависит от погодных условий: чем теплее на улице – тем лучше чувствуется запах дыни.

Какая дыня на ощупь

Если выбирать дыню за прикосновением, нужно знать особенности каждого сорта. Например поверхность дыни сорта "Колхозница" гладкая на ощупь. Такая дыня должна быть круглой и ярко-желтой – тогда она считается спелой. Дыня сорта "Торпеда" наоборот шероховатая. Она светлая и продолговатая. Если прикоснуться к спелому плоду, он должен пружинить. Но пальцы не должны проваливаться – это свидетельствует о том, что дыня перезрела и очень быстро испортится.

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Когда лучше покупать дыню

Дыни хорошего качества всегда лучше покупать в сезон – это в августе и сентябре. Именно такие дыни выращивают не под пленками.

Как правильно есть и хранить дыню

Перед употреблением обязательно тщательно промываем дыню под теплой водой с мылом. Потому что именно в кожуре дыни и на всей ее поверхности присутствуют токсины.

Никогда нельзя оставлять дыню на столе долгое время. Ее нужно хранить в холодильнике.

Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами алкоголем и молоком.

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