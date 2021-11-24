Как выглядит здоровый завтрак и что положить в утреннюю тарелку: советы эксперта
Не все знают о том, чем лучше завтракать и как должен выглядеть правильный утренний прием еды. А зря, ведь от него зависит продуктивность и настроение на весь день.
Что должно входить в утреннюю тарелку и чем позавтракать – рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк. Опубликовано в Instagram.
Основные правила завтрака
Ранний ужин
Да да! И желательно, чтобы после последнего приема пищи прошло 12-15 часов. Самый оптимальный вариант: поужинать в 18:00-19:00, позавтракать в 07:00-08:00.
Полная комплектация полезных элементов
А именно, белки, жиры, углеводы и клетчатка – все это обязательные составляющие вашей утренней тарелки.
Калорийность не столь важна
Это означает то, что еда, которая входит в ваш завтрак, важнее его общей калорийности. Важно выбирать качественные и натуральные продукты, на которые вам будет приятно смотреть, а значит и есть.
Как сообщает эксперт, одним из примеров здорового завтрака может стать ролл с авокадо.
Для того чтобы его приготовить, понадобятся следующие ингредиенты:
Яйца – 3 шт
Авокадо – 60 г
Сыр твердый – 40 г
Соль, паприка
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо взбить венчиком и вылить на разогретую сковороду.
2. Тем временем порезать авокадо и натереть сыр.
3. Когда яичный блин будет готов, выложить на одну его сторону начинку и завернуть в ролл.
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