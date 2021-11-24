Как выглядит здоровый завтрак и что положить в утреннюю тарелку: советы эксперта

Не все знают о том, чем лучше завтракать и как должен выглядеть правильный утренний прием еды. А зря, ведь от него зависит продуктивность и настроение на весь день.

Что должно входить в утреннюю тарелку и чем позавтракать – рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк. Опубликовано в Instagram.

Основные правила завтрака

Ранний ужин

Да да! И желательно, чтобы после последнего приема пищи прошло 12-15 часов. Самый оптимальный вариант: поужинать в 18:00-19:00, позавтракать в 07:00-08:00.

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Полная комплектация полезных элементов

А именно, белки, жиры, углеводы и клетчатка – все это обязательные составляющие вашей утренней тарелки.

Калорийность не столь важна

Это означает то, что еда, которая входит в ваш завтрак, важнее его общей калорийности. Важно выбирать качественные и натуральные продукты, на которые вам будет приятно смотреть, а значит и есть.

Как сообщает эксперт, одним из примеров здорового завтрака может стать ролл с авокадо.

Для того чтобы его приготовить, понадобятся следующие ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Авокадо – 60 г

Сыр твердый – 40 г

Соль, паприка

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо взбить венчиком и вылить на разогретую сковороду.

2. Тем временем порезать авокадо и натереть сыр.

3. Когда яичный блин будет готов, выложить на одну его сторону начинку и завернуть в ролл.

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