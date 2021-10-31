Как японская кухня делает людей счастливыми: три простых секреты

Японская кухня основывается на идее гармонии. Именно поэтому блюда этой страны считаются одними из самых полезных для употребления.

Журналистка Каки Окумура, которая специализируется на еде, здоровье, культуре и психологии, рассказала об особенностях кулинарии, принципах японской кухни, которые делают ее здоровой и сбалансированной, а также и важности правильной презентации.

Интересно, что "Японская еда" на оригинальном языке языке читается как вашоку (和食), где ва (和) – означает гармония, а шока (食) – пища. Поэтому для жителей Японии понятие гармония во время занятий кулинарией довольно буквально. По словам эксперта, можно выделить три принципа, на которых основывается идея гармонии в японском кулинарном искусстве.

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Традиционное угощение строится на идее ичиджу-сансай или "один суп, три стороны". Обычно это означает, что к столу подадут: миску мисо супа, два овощных гарнира и одно рыбное блюдо, к которому прилагается простая миска риса.

Журналистка подчеркивает, идея заключается в том, что угощение должно состоять не просто из "здоровой пищи", а именно из разнообразной. Например, диета, состоящая только из шпината, не будет слишком полезной. Когда же рацион также разбавить другими овощами и белковыми продуктами – именно тогда такую пищу можно считать здоровой.

Буквально харахачи-бунме означает "8/10 твоего желудка". Окумура пояснила, что для поддержания баланса необходимо не просто потреблять пищу, а наслаждаться ею в умеренных количествах.

Суть принципа харахачи-бунме в том, чтобы чувствовать сытость и удовольствие, без дискомфорта переполненности внутри. Японцы, которые придерживаются этой идеи в своем рационе, могут регулярно есть жареное, сладости и другую пищу, которую обычно называют "вредной", но в умеренных количествах.

Однако специалист предупреждает, что это вовсе не означает, что нужно наедаться мороженым или чипсами, пока не будете чувствовать сытости уровня 8/10. Эти продукты изготовлены по современным технологиям и в их составе приоритетной целью был химический баланс вкуса и зависимости. Это значит, что организму очень трудно понять наполненность 8/10 в таких случаях.

И не менее важным для японцев является презентация блюд. Как рассказывает Каки, хотя трапеза не должна быть украшена замысловатыми орнаментами и необычными формами, японская еда обычно представлена ​​организовано, продумано и аккуратно.

Например, рыбу можно поставить в центре стола, а гарниры выложить на маленькие цветные тарелочки, чтобы окружить блюдо. Рис можно выложить в коробку бенто (японский ланч-бокс) в ровной треугольной форме, а маленькие гарниры разделить на части. Возможно это немного хлопотно, но приложенные усилия в подаче блюд, побуждают внимательнее относиться к еде и наслаждаться ею.

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