Как за 4 минуты приготовить вкусные отбивные: секреты от специалиста. Эксклюзив

Отбивные – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое готовится за считанные минуты, но при этом будет отличным вариантом обеда и ужина. Мясо для них можно брать любое, от куриного до говядины и даже печени.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, как быстро отбить мясо при помощи пластмассовой бутылки и, как вкусно их приготовить.

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Виктория советует отбить мясо при помощи горлышка от бутылки, так по мнению специалиста, оно насытиться кислородом и будет очень сочным, мягким и вкусным. Дайте мясу "отдохнуть" 15 минут.

Старайтесь, чтобы кусочки были не меньше 5 мм

Еще Виктория рекомендует не солить, не перчить мясо, а добавить специи в кляр. Затем взбить хорошо яйца и обмокнуть туда мясо, сразу в кляр и хорошо обжарить на смазанной маслом сковороде до готовности, около 2 минут, затем накройте крышкой и еще 2 минуты.

Именно благодаря такому способу приготовления блюда, мясо будет очень мягким, не пересушенным и вкусным!

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