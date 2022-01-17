Как за 4 минуты приготовить вкусные отбивные: секреты от специалиста. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Как за 4 минуты приготовить вкусные отбивные: секреты от специалиста. Эксклюзив

Отбивные – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое готовится за считанные минуты, но при этом будет отличным вариантом обеда и ужина. Мясо для них можно брать любое, от куриного до говядины и даже печени.

Домашние отбивные

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, как быстро отбить мясо при помощи пластмассовой бутылки и, как вкусно их приготовить.

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Рецепт куриных отбивных в кляре

Виктория советует отбить мясо при помощи горлышка от бутылки, так по мнению специалиста, оно насытиться кислородом и будет очень сочным, мягким и вкусным. Дайте мясу "отдохнуть" 15 минут.

Ингредиенты для блюда

Старайтесь, чтобы кусочки были не меньше 5 мм

Еще Виктория рекомендует не солить, не перчить мясо, а добавить специи в кляр. Затем взбить хорошо яйца и обмокнуть туда мясо, сразу в кляр и хорошо обжарить на смазанной маслом сковороде до готовности, около 2 минут, затем накройте крышкой и еще 2 минуты.

Кляр для мяса

Именно благодаря такому способу приготовления блюда, мясо будет очень мягким, не пересушенным и вкусным!

Готовые отбивные

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