Как заедать стресс: названы правильные продукты

В том, чтобы заедать стресс нет ничего плохого, напротив – это естественная реакция организма на негативные эмоции. Однако важно, какие продукты при этом выбирает человек.

Как рассказала врач-диетолог Евгения Розум в интервью КП в Украине, часто негативные эмоции, среди которых: обиды, разочарования, пережитые негативные события заставляют "постоянно хотеть есть". Она же подчеркнула, что это вполне естественная реакция организма, которую провоцируют гормоны, физиология и психология человека.

По словам эксперта, с большинством случаев "заедания стресса" может справится психолог. Он же должен предложить ряд альтернатив неуемному аппетиту, когда в ход идет фаст-фуд, сладости и прочая "неполезная еда".

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"Он поможет понять, что еда это не решение проблемы", – отметила Розум.

Она же объяснила, почему в стрессовых ситуация "тянет на сладенькое". Оказывается, подобные продукты "отправляют человека в детство", когда пытаясь утешить ребенка, мама или близкие ему люди угощали его печеньем, конфетами.

"Кто не успокаивался, получив сладкое? Но тут требуется понимание, что мы уже не дети и за маму уже не спрячешься и что, поев, мы не окажемся "в домике"", – сказала диетолог.

Она не рекомендовала отказываться от еды в стрессовых ситуация, но подчеркнула, что к заеданию стресса "следует подойти с умом", так как акцент на определенных продуктах питания не только не помешает выходить из стресса, но даже поможет преодолеть его легко, без вредя для здоровья.

Розум дала ряд рекомендаций, какие продукты лучше выбирать в период стрессовых ситуаций и как их есть.

Фрукты. По словам диетолога, они не столь безобидны, как кажутся. По мнению врача, в этом случае лучше остановиться на ягодах, даже замороженных.

Орехи. Тут следует осторожно подходить к их количеству. Евгения Розум предлагает ограничиться тем количеством орехов, которые вмещаются в ладошку. Их переедание грозит: нагрузкой на печень, поджелудочную железу и в целом на организм.

Авокадо. Они могут стать альтернативой орехам. В них и полезные растительные жиры, и небольшое количество белка, и витамин С. Кроме того, их много не съешь.

Цитрусовые. Это кладезь витамина С, который помогает снизить уровень гормонов стресса, однако стоит определить границы: один апельсин, пару мандарин, половину грейпфрута. Хороший вариант – фруктовый салат с цитрусовыми, ягодами и йогуртом.

Овощи. По словам эксперта, они должны стать главным продуктом питания на столе у человека, который борется со стрессом. Во времена эмоционального кризиса, Розум советует налегать на сладкий перец, помидоры, все овощи зеленого цвета, морковь.

Крупы. Подойдут: нут, чечевица, фасоль, зеленый горошек, гречка, овсянка. По словам диетолога, большинство круп содержит магний, большое количество витаминов группы В, которые незаменимы при стрессе. Их можно добавлять как в бульон, так и готовить с овощами.

Бульоны. Диетолог подчеркивает, что это прекрасное "средство от стресса". В них содержатся аминокислоты, которые помогут успокоить и головной мозг, и кишечник, и дать ощущение тепла, комфорта и спокойствия – все то, чего не хватает в стрессовых ситуациях.

Шоколад. Специалист согласилась, что он хорошо работает и как антиоксидант, и как стимулятор работы головного мозга. Но предупредила, что два-три квадратика в день этого лакомства – достаточно в помощь организму при стрессе.

Также Евгения Розум предостерегла в период потрясений от диеты. По ее словам, диета в период стресса - противопоказана, так как она сама уже является фактором стресса для организма.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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