Как заготовить щавель на зиму за 10 минут: самый простой способ
Щавель на зиму можно заготовить разными способами: заморозить или засушить. Если вы хотите, чтобы зелень не потеряла свои вкусовые свойства и отлично сохранялась, лучшим вариантом станет законсервировать ее в банках, а также обойтись без вредной соли.
Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт консервированного щавеля на зиму в банках, который вы легко приготовите без соли.
Ингредиенты:
- щавель
- кипяток
Способ приготовления:
1. Для начала нужно тщательно помыть зелень. После этого порезать вдоль и поперек. Должны получиться мелкие кубики.
2. Порезанную зелень достаточно плотно выложить в чистые и сухие банки. Учтите, что она уменьшится в объеме в процессе хранения.
3. На этом этапе нужно банки со щавелем осторожно наполнить кипятком.
4. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения. Хранить можно в квартире или погребе. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.