Щавель на зиму можно заготовить разными способами: заморозить или засушить. Если вы хотите, чтобы зелень не потеряла свои вкусовые свойства и отлично сохранялась, лучшим вариантом станет законсервировать ее в банках, а также обойтись без вредной соли.

Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт консервированного щавеля на зиму в банках, который вы легко приготовите без соли.

Ингредиенты:

щавель

кипяток

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно помыть зелень. После этого порезать вдоль и поперек. Должны получиться мелкие кубики.

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2. Порезанную зелень достаточно плотно выложить в чистые и сухие банки. Учтите, что она уменьшится в объеме в процессе хранения.

3. На этом этапе нужно банки со щавелем осторожно наполнить кипятком.

4. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и накрыть чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения. Хранить можно в квартире или погребе. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить щавель на зиму.