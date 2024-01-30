Консервирование фруктов и ягод без использования сахара – отличный способ сохранения всех витаминов, свежести, питательных веществ и вкуса, который используется с давних времен. После подобной консервации фрукты и ягоды можно употреблять в течение нескольких месяцев.

А поскольку заготовка разнообразной консервации уже давно вошла в список традиционных занятий украинских хозяек, издание Шуба решило напомнить, что этот способ имеет несколько весомых преимуществ.

Неповторимый аромат и вкус ягод

Видео дня

Законсервированные без добавления сахара ягоды сохраняют свой природный вкус и аромат. Процесс добавления сахара наоборот может изменить их цвет и вкус до неузнаваемости.

Длительное хранение

Консервируемые ягоды без добавления сахара проходят процесс пастеризации или стерилизации. Благодаря этим процессам консерва избавляется от вредных микроорганизмов и ферментов, которые могут привести к порче. Такие ягоды можно хранить достаточно долго при комнатной температуре, если держать их подальше от света и солнечных лучей.

Контроль количества сахара

Фрукты и ягоды, законсервированные таким методом, являются отличным вариантом для людей, контролирующих количество употребляемого ими сахара. Особенно нужны подобные рецепты для людей, больных сахарным диабетом.

Универсальность

Фрукты и ягоды, законсервированные без добавления сахара, являются своеобразным полуфабрикатом, который можно использовать для приготовления блюд и напитков. Например, такого рода консервы можно добавлять к кашам, йогуртам, или же использовать при приготовлении соусов и смузи.

Низкая калорийность

Консервы, сделанные по такому методу включают в себя гораздо меньше калорий, по сравнению с обычными. Таким образом, их могут использовать в пищу люди, которые соблюдают диету, и следят за своей фигурой.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: