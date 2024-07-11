Миллионы хозяек в нашей стране каждое лето берутся за приготовление варенья. Для этого они используют ягоды и фрукты. Но иногда случается так, что варенье уже готово, но его плотность не устраивает, ведь оно получилось довольно жидким.

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Как загустить варенье, если оно получилось жидким, разбирался FoodOboz. Оказывается, существует несколько обычных, но действенных способов.

Как загустить варенье?

Для загущения уже готового варенья принято использовать специальные добавки. Они никак не влияют на вкус блюда, но значительно изменяют его структуру.

Так, например, самой популярной натуральной добавкой считается пектин. Он повышает густоту варенья, а также сохраняет кусочки фруктов целиком. Добавлять в варенье его нужно из расчета 10-15 г на 1 кг фруктов.

Квиттин, крахмал, желатин, агар-агар, мука, манная крупа также используются для загущения варенья. А вот в последние годы хозяйки начать использовать еще и желфикс. Это добавка, которая представляет собой желирующий сахар и сок ягоды ирги.

Использовать любые загустители нужно в соответствии с инструкцией. В противном случае варенье может превратиться в мармелад или желе.

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