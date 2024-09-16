Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации
Консервированные огурцы – это отличная закуска на зиму. Если правильно закрыть овощи, они получатся очень хрустящими и сочными. Для этого вам понадобится несколько ингредиентов для аромата и пикантности.
Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму опубликована на кулинарной странице kuzka delicious food в Instagram. Зимой закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты на одну литровую банку:
- огурцы – 500 г
- сахар – 1 ст.л. с горкой
- соль – 1 ст.л. с горкой
- вода – 500 мл.
- уксус – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- душистый перец – 3 горошки
- хрен, укроп и лавровый лист
Способ приготовления:
1. Огурцы маленького размера залить прохладной водой и бросить замачиваться на 2 часа.
2. Через два часа слить воду, а огурцы хорошо помыть.
3. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики.
4. На дно банки выложить листья хрена, чеснок, перец горошком, зонтик укропа и лавровые листья.
5. Огурцы выложить как можно плотнее.
6. Залить полные банки крутым кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут.
7. Залить огурцы дважды. В третий раз залить маринадом.
8. Для маринада осторожно слить воду из банок в кастрюлю.
9. Добавить сахар и соль.
10. Перемешать и закипеть.
11. После этого, как маринад закипел снять с огня и добавить уксус.
12. Залить огурцы маринадом к краям горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно охладились.
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