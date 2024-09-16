Консервированные огурцы – это отличная закуска на зиму. Если правильно закрыть овощи, они получатся очень хрустящими и сочными. Для этого вам понадобится несколько ингредиентов для аромата и пикантности.

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Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму опубликована на кулинарной странице kuzka delicious food в Instagram. Зимой закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты на одну литровую банку:

огурцы – 500 г

сахар – 1 ст.л. с горкой

соль – 1 ст.л. с горкой

вода – 500 мл.

уксус – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

душистый перец – 3 горошки

хрен, укроп и лавровый лист

Способ приготовления:

1. Огурцы маленького размера залить прохладной водой и бросить замачиваться на 2 часа.

2. Через два часа слить воду, а огурцы хорошо помыть.

3. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики.

4. На дно банки выложить листья хрена, чеснок, перец горошком, зонтик укропа и лавровые листья.

5. Огурцы выложить как можно плотнее.

6. Залить полные банки крутым кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут.

7. Залить огурцы дважды. В третий раз залить маринадом.

8. Для маринада осторожно слить воду из банок в кастрюлю.

9. Добавить сахар и соль.

10. Перемешать и закипеть.

11. После этого, как маринад закипел снять с огня и добавить уксус.

12. Залить огурцы маринадом к краям горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно охладились.

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