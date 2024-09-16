Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

Консервированные огурцы – это отличная закуска на зиму. Если правильно закрыть овощи, они получатся очень хрустящими и сочными. Для этого вам понадобится несколько ингредиентов для аромата и пикантности.

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Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму опубликована на кулинарной странице kuzka delicious food в Instagram. Зимой закуска станет отличным дополнением к праздничному столу.

Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

Ингредиенты на одну литровую банку:

  • огурцы – 500 г
  • сахар – 1 ст.л. с горкой
  • соль – 1 ст.л. с горкой
  • вода – 500 мл.
  • уксус – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • душистый перец – 3 горошки
  • хрен, укроп и лавровый лист

Способ приготовления:

Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

1. Огурцы маленького размера залить прохладной водой и бросить замачиваться на 2 часа.

2. Через два часа слить воду, а огурцы хорошо помыть.

Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

3. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики.

4. На дно банки выложить листья хрена, чеснок, перец горошком, зонтик укропа и лавровые листья.

5. Огурцы выложить как можно плотнее.

Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

6. Залить полные банки крутым кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут.

7. Залить огурцы дважды. В третий раз залить маринадом.

8. Для маринада осторожно слить воду из банок в кастрюлю.

Как закрыть хрустящие огурцы на зиму: вариант вкусной консервации

9. Добавить сахар и соль.

10. Перемешать и закипеть.

11. После этого, как маринад закипел снять с огня и добавить уксус.

12. Залить огурцы маринадом к краям горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно охладились.

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