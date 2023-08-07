Как закрыть кабачки с кетчупом на зиму: самый простой рецепт
Кабачки с кетчупом на зиму – одна из самых любимых консерваций во многих украинских семьях. Овощи имеют кисло-сладкий вкус и получаются очень хрустящими. Зимой можно открыть и кушать с любым гарниром или мясом.
Идея приготовления кабачков с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Маринад очень простой и бюджетный.
Ингредиенты:
- кабачки
- вода – 7 стакан
- уксус – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- соль – 2 ст.л.
- кетчуп чили – 1 пачка
- чеснок – несколько зубчиков
Способ приготовления:
1. В кастрюлю наливаем воду, добавляем уксус, соль, сахар и кетчуп.
2. Ставим на огонь к растворению соли и сахара.
3. Тем временем режем кабачки и накладываем в чистые банки, между ними кладем нарезанный чеснок.
4. Заливаем кабачки маринадом.
5. Накрываем крышками, ставим на огонь (ставим в кастрюлю с тканью на дне и заливаем водой) и стерилизуем 15 мин от закипания.
6. Закручиваем ключом и переворачиваем крышкой вниз.
7. Храним в прохладном месте.
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