Кабачки с кетчупом на зиму – одна из самых любимых консерваций во многих украинских семьях. Овощи имеют кисло-сладкий вкус и получаются очень хрустящими. Зимой можно открыть и кушать с любым гарниром или мясом.

Идея приготовления кабачков с кетчупом на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Маринад очень простой и бюджетный.

Ингредиенты:

кабачки

вода – 7 стакан

уксус – 1 стакан

сахар – 1 стакан

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соль – 2 ст.л.

кетчуп чили – 1 пачка

чеснок – несколько зубчиков

Способ приготовления:

1. В кастрюлю наливаем воду, добавляем уксус, соль, сахар и кетчуп.

2. Ставим на огонь к растворению соли и сахара.

3. Тем временем режем кабачки и накладываем в чистые банки, между ними кладем нарезанный чеснок.

4. Заливаем кабачки маринадом.

5. Накрываем крышками, ставим на огонь (ставим в кастрюлю с тканью на дне и заливаем водой) и стерилизуем 15 мин от закипания.

6. Закручиваем ключом и переворачиваем крышкой вниз.

7. Храним в прохладном месте.

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