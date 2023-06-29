Малиновое варенье – отличная домашняя консервация, которая элементарно готовится. Его можно закрывать с желатином, сахаром или без, сырым и без варки, а также дополнять другими фруктами или ягодами: бананом, апельсином, лимоном.

В одном из кулинарных каналов (Ukrainian Homemade Dishes) в YouTube был опубликован рецепт малинового варенья без косточек.

Ингредиенты:

малина – 1 кг

сахар – 1 кг

лимонная кислота – 1 г

Способ приготовления:

1. Для начала тщательно перебрать и промыть ягоды под проточной водой. Взбить их погружным блендером до однородности.

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2. Получившуюся массу перетереть через сито. После этого переложить в кастрюлю и добавить сахар. Перемешать ложкой или лопаткой, поставить на средний огонь и довести до кипения. После закипания убавить огонь до слабого и варить до появления пенки. Однако ее нужно будет снять.

3. Следовательно, проварить малиновую массу 7-10 минут на слабом огне, затем добавить лимонную кислоту и варить еще 10 минут.

4. Горячий джем разлить в стерилизованные банки. Закатать стерильными крышками. Банка с вареньем перевернуть вверх дном и оставить в таком виде до полного охлаждения.

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