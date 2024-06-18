Как закрыть на зиму вкусный соус чили: к мясу, в плов и для маринадов
Свежий и сочный болгарский перец можно использовать для приготовления домашнего пикантного соуса. Он прекрасно хранится на зиму, идеально сочетается с мясом или рыбой. Также соус можно добавить в плов вместо томатной пасты.
Идея приготовления домашнего соуса чили на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Для того, чтобы загустить массу, добавьте крахмал.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 500 г
- острый перец – 500 г
- сахар – 1 кг.
- соль – 1 ст.л.
- уксус 9% – 500 мл.
- крахмал – 3 ст.л.
- вода – 50 г
Способ приготовления:
1. Перец почистить и порезать на удобные кусочки.
2. Перемолоть перец через мясорубку.
3. Добавить соль, сахар, уксус.
4. Провить массу из перцев 15 минут.
5. Шум, образующийся сверху, снять.
6. Крахмал развести в холодной воде.
7. Налить в кастрюлю.
8. Перемешать, проварить до густоты.
9. Разложить по стерильным банкам, закрутить.
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