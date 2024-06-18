Свежий и сочный болгарский перец можно использовать для приготовления домашнего пикантного соуса. Он прекрасно хранится на зиму, идеально сочетается с мясом или рыбой. Также соус можно добавить в плов вместо томатной пасты.

Идея приготовления домашнего соуса чили на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Для того, чтобы загустить массу, добавьте крахмал.

Ингредиенты:

сладкий перец – 500 г

острый перец – 500 г

сахар – 1 кг.

соль – 1 ст.л.

уксус 9% – 500 мл.

крахмал – 3 ст.л.

вода – 50 г

Способ приготовления:

1. Перец почистить и порезать на удобные кусочки.

2. Перемолоть перец через мясорубку.

3. Добавить соль, сахар, уксус.

4. Провить массу из перцев 15 минут.

5. Шум, образующийся сверху, снять.

6. Крахмал развести в холодной воде.

7. Налить в кастрюлю.

8. Перемешать, проварить до густоты.

9. Разложить по стерильным банкам, закрутить.

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