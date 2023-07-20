Как закрыть огурцы без уксуса и стерилизации: рецепт простейшего рассола

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как закрыть огурцы без уксуса и стерилизации: рецепт простейшего рассола

Огурцы на зиму, как правило, консервируют с уксусом. Однако можно обойтись без него, используя другие пикантные специи и маринад. Следуя всем рекомендациям, огурцы будут хрустящие и упругие.

В одном из блогов (vse_vyroste) в Instagram был опубликован рецепт огурцов на зиму без уксуса и стерилизации.

Рецепт огурцов на зиму без уксуса

Ингредиенты:

  • огурцы
  • зелень: листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины.
  • чеснок
  • черный перец в зернах
  • соль (на банке 3 л нужно 100 г соли)
  • вода
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Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложить всю зелень: листья хрена, вишни и смородины, а также зонты укропа. Добавить несколько зубчиков чеснока.

2. Плотно утрамбовать помытые огурцы.

Как подготовить огурцы для маринования

3. На верх огурцов можно выложить еще несколько зубчиков чеснока и чёрный перец в зерна. Насыпать соль и заполнить банку водой. В таком виде оставить огурцы для брожения на 2-3 дня. В процессе на поверхности будет образовываться пена – это нормально.

4. Через 2-3 дня слить рассол из банок в кастрюлю и довести до кипения.

Как замариновать огурцы на зиму с чесноком без уксуса и стерилизации

5. Горячим рассолом снова наполнить банки и закрыть крышками (подойдут даже капроновые). Готово!

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