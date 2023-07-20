Огурцы на зиму, как правило, консервируют с уксусом. Однако можно обойтись без него, используя другие пикантные специи и маринад. Следуя всем рекомендациям, огурцы будут хрустящие и упругие.

В одном из блогов (vse_vyroste) в Instagram был опубликован рецепт огурцов на зиму без уксуса и стерилизации.

Ингредиенты:

огурцы

зелень: листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины.

чеснок

черный перец в зернах

соль (на банке 3 л нужно 100 г соли)

вода

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Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложить всю зелень: листья хрена, вишни и смородины, а также зонты укропа. Добавить несколько зубчиков чеснока.

2. Плотно утрамбовать помытые огурцы.

3. На верх огурцов можно выложить еще несколько зубчиков чеснока и чёрный перец в зерна. Насыпать соль и заполнить банку водой. В таком виде оставить огурцы для брожения на 2-3 дня. В процессе на поверхности будет образовываться пена – это нормально.

4. Через 2-3 дня слить рассол из банок в кастрюлю и довести до кипения.

5. Горячим рассолом снова наполнить банки и закрыть крышками (подойдут даже капроновые). Готово!

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