Очень вкусно законсервировать на зиму в одной банке перцы и огурцы. Такая заготовка будет отличной альтернативой салатам и станет отличным дополнением праздничного стола. А для того чтобы приготовить, вам закрутку, нужно сделать очень простой маринад.

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Идея приготовления консервированных огурцов с болгарским перцем на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы с ником miroslava sapchenko в Instagram. Добавьте также морковь и лук.

Ингредиенты:

огурцы мелкие – 4,5 кг.

болгарский перец – 4 больших болгарских перца

лук – 5 шт.

морковь – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, перец соломкой.

2. Морковь натереть на крупной терке или на терке для корейской моркови.

3. Все овощи сложить в миску.

4. Залить соленой водой: 18 стаканов воды + 2 стакана соли (по 200 г).

5. Оставить огурцы в соленой воде на 3 часа.

6. Далее воду слить, заложить огурцы с овощами в банки.

7. На дно банки можно положить перчик горошком и чеснок.

Ингредиенты для маринада:

вода – 4 стакана

уксус – 3 стакана

сахар – 5 стаканов

Способ приготовления:

1. Вскипятить и залить огурцы. Должно получиться 7-8 литровых банок

2. Стерилизовать 10-15 минут. Закованные в одеяло.

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