Как закрыть огурцы с перцем на зиму: очень простой маринад
Очень вкусно законсервировать на зиму в одной банке перцы и огурцы. Такая заготовка будет отличной альтернативой салатам и станет отличным дополнением праздничного стола. А для того чтобы приготовить, вам закрутку, нужно сделать очень простой маринад.
Идея приготовления консервированных огурцов с болгарским перцем на зиму опубликована на странице фудблогера Мирославы с ником miroslava sapchenko в Instagram. Добавьте также морковь и лук.
Ингредиенты:
- огурцы мелкие – 4,5 кг.
- болгарский перец – 4 больших болгарских перца
- лук – 5 шт.
- морковь – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами, перец соломкой.
2. Морковь натереть на крупной терке или на терке для корейской моркови.
3. Все овощи сложить в миску.
4. Залить соленой водой: 18 стаканов воды + 2 стакана соли (по 200 г).
5. Оставить огурцы в соленой воде на 3 часа.
6. Далее воду слить, заложить огурцы с овощами в банки.
7. На дно банки можно положить перчик горошком и чеснок.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 4 стакана
- уксус – 3 стакана
- сахар – 5 стаканов
Способ приготовления:
1. Вскипятить и залить огурцы. Должно получиться 7-8 литровых банок
2. Стерилизовать 10-15 минут. Закованные в одеяло.
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