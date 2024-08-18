Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму
Очень оригинальной идеей будет закрыть помидоры на зиму в кабачках. Такая консервация станет интересным дополнением вашего праздничного стола. А самое главное, что готовится очень просто и быстро.
Идея приготовления консервированных помидоров в кабачках опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощи получаются очень сочными.
Ингредиенты:
- кабачок
- помидор
- перец душистый – 6 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- зонтик укропа
- петрушка
- сладкий перец – 1 шт.
- горький перец – 1/3 шт.
- лук – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок порезать кольцами толщиной 1 сантиметр.
2. Вырезать серединку стаканом, поместить туда помидор.
3. На дно банки положить: нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа.
4. Далее сложить кольца (сколько поместится) сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку.
5. Залить кипятком.
6. Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус.
7. Вскипятить маринад и залить в банку, закатать. Закатать и укутать.
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