Очень оригинальной идеей будет закрыть помидоры на зиму в кабачках. Такая консервация станет интересным дополнением вашего праздничного стола. А самое главное, что готовится очень просто и быстро.

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Идея приготовления консервированных помидоров в кабачках опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощи получаются очень сочными.

Ингредиенты:

кабачок

помидор

перец душистый – 6 шт.

чеснок – 4 зубчика

зонтик укропа

петрушка

сладкий перец – 1 шт.

горький перец – 1/3 шт.

лук – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

вода

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок порезать кольцами толщиной 1 сантиметр.

2. Вырезать серединку стаканом, поместить туда помидор.

3. На дно банки положить: нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа.

4. Далее сложить кольца (сколько поместится) сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку.

5. Залить кипятком.

6. Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус.

7. Вскипятить маринад и залить в банку, закатать. Закатать и укутать.

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