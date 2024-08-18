Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

Очень оригинальной идеей будет закрыть помидоры на зиму в кабачках. Такая консервация станет интересным дополнением вашего праздничного стола. А самое главное, что готовится очень просто и быстро.

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Идея приготовления консервированных помидоров в кабачках опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощи получаются очень сочными.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

Ингредиенты:

  • кабачок
  • помидор
  • перец душистый – 6 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • зонтик укропа
  • петрушка
  • сладкий перец – 1 шт.
  • горький перец – 1/3 шт.
  • лук – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • вода
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

1. Кабачок порезать кольцами толщиной 1 сантиметр.

2. Вырезать серединку стаканом, поместить туда помидор.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

3. На дно банки положить: нарезанный лук, чеснок, сладкий перец, зонтик укропа.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

4. Далее сложить кольца (сколько поместится) сверху положить горький перец, душистый горошек и петрушку.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

5. Залить кипятком.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

6. Подождать 20-25 мин, слить воду и добавить в нее соль, сахар и уксус.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

7. Вскипятить маринад и залить в банку, закатать. Закатать и укутать.

Как закрыть помидоры в кабачках: идея оригинальной консервации на зиму

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