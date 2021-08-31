Как замариновать лесные грибы на зиму – лучшие способы

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно замариновать лесные грибы

В Украине продолжается грибной сезон, а это значит, что самое время их консервировать и мариновать на зиму с пряными специями. К тому же делается это очень просто, самое главное – готовить только безопасные грибы и использовать только те, которые вам хорошо известны.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами маринованных и консервированных грибов.

1. Польские грибы с гвоздикой

Польские грибы с гвоздикой

Ингредиенты:

  • Польские грибы – 2 кг

  • Вода – 1,5 л

  • Соль – 50 г

  • Сахар – 20 г

  • Уксус 9% – 70 г

  • Гвоздика – 10 шт.

  • Перец душистый – 15 шт.

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  • Перец черный – 25 шт.

  • Чеснок – 10 зуб.

  • Лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте грибы, переберите, еще раз хорошо промойте, затем залейте грибы и так оставьте на 15-20 минут.

  2. После – переложите их в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, обязательно снимайте пену, варите после – еще 15-20 минут.

  3. Когда грибы отварятся – отбросьте на дуршлаг, так оставьте на 5 минут.

  4. Маринад: вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, доведите до кипения и добавьте уксус.

  5. В стерильные банки бросьте чеснок, перец, гвоздику и лавровый лист. Затем добавьте грибы и залейте все горячим маринадом.

  6. Быстро закатайте банки и переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем.

2. Маринованные лисички с корицей

Маринованные лисички с корицей

Ингредиенты:

  • Лисички – 1 кг

  • Вода – 1 л

  • Корица – щепотка

  • Гвоздика – в каждую банку по 1 шт.

  • Соль – 1 ст. л.

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Душистый перец – 5-6 шт.

  • Лавровый лист – в каждую банку по 1 шт.

  • Уксус 9% – 45 мл

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо грибы, залейте водой и так оставьте на 2 часа. Большие грибы порежьте.

  2. После – переложите грибы в большую кастрюлю, налейте воду, добавьте соль и варите 30-40 минут, после – отбросьте на дуршлаг.

  3. Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения и переложите грибы, варите 15 минут, в самом конце влейте уксус, перемешайте все и добавьте специи – гвоздику, душистый перец.

  4. В стерильные банки бросьте по 1 лавровому листку, выложите грибы в горячем маринаде обязательно по самое горлышко и законсервируйте.

  5. Переверните банки, укутайте теплым полотенцем, когда остынут полностью – перенесите в темное, прохладное место.

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