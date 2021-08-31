Как замариновать лесные грибы на зиму – лучшие способы

В Украине продолжается грибной сезон, а это значит, что самое время их консервировать и мариновать на зиму с пряными специями. К тому же делается это очень просто, самое главное – готовить только безопасные грибы и использовать только те, которые вам хорошо известны.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами маринованных и консервированных грибов.

1. Польские грибы с гвоздикой

Ингредиенты:

Польские грибы – 2 кг

Вода – 1,5 л

Соль – 50 г

Сахар – 20 г

Уксус 9% – 70 г

Гвоздика – 10 шт.

Перец душистый – 15 шт.

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Перец черный – 25 шт.

Чеснок – 10 зуб.

Лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовления:

Помойте грибы, переберите, еще раз хорошо промойте, затем залейте грибы и так оставьте на 15-20 минут. После – переложите их в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, обязательно снимайте пену, варите после – еще 15-20 минут. Когда грибы отварятся – отбросьте на дуршлаг, так оставьте на 5 минут. Маринад: вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, доведите до кипения и добавьте уксус. В стерильные банки бросьте чеснок, перец, гвоздику и лавровый лист. Затем добавьте грибы и залейте все горячим маринадом. Быстро закатайте банки и переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем.

2. Маринованные лисички с корицей

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг

Вода – 1 л

Корица – щепотка

Гвоздика – в каждую банку по 1 шт.

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Душистый перец – 5-6 шт.

Лавровый лист – в каждую банку по 1 шт.

Уксус 9% – 45 мл

Способ приготовления:

Помойте хорошо грибы, залейте водой и так оставьте на 2 часа. Большие грибы порежьте. После – переложите грибы в большую кастрюлю, налейте воду, добавьте соль и варите 30-40 минут, после – отбросьте на дуршлаг. Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения и переложите грибы, варите 15 минут, в самом конце влейте уксус, перемешайте все и добавьте специи – гвоздику, душистый перец. В стерильные банки бросьте по 1 лавровому листку, выложите грибы в горячем маринаде обязательно по самое горлышко и законсервируйте. Переверните банки, укутайте теплым полотенцем, когда остынут полностью – перенесите в темное, прохладное место.

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