Как замариновать лесные грибы на зиму – лучшие способы
В Украине продолжается грибной сезон, а это значит, что самое время их консервировать и мариновать на зиму с пряными специями. К тому же делается это очень просто, самое главное – готовить только безопасные грибы и использовать только те, которые вам хорошо известны.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами маринованных и консервированных грибов.
1. Польские грибы с гвоздикой
Ингредиенты:
Польские грибы – 2 кг
Вода – 1,5 л
Соль – 50 г
Сахар – 20 г
Уксус 9% – 70 г
Гвоздика – 10 шт.
Перец душистый – 15 шт.
Перец черный – 25 шт.
Чеснок – 10 зуб.
Лавровый лист – 5 шт.
Способ приготовления:
Помойте грибы, переберите, еще раз хорошо промойте, затем залейте грибы и так оставьте на 15-20 минут.
После – переложите их в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, обязательно снимайте пену, варите после – еще 15-20 минут.
Когда грибы отварятся – отбросьте на дуршлаг, так оставьте на 5 минут.
Маринад: вскипятите воду, добавьте сахар, соль, перемешайте, доведите до кипения и добавьте уксус.
В стерильные банки бросьте чеснок, перец, гвоздику и лавровый лист. Затем добавьте грибы и залейте все горячим маринадом.
Быстро закатайте банки и переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем.
2. Маринованные лисички с корицей
Ингредиенты:
Лисички – 1 кг
Вода – 1 л
Корица – щепотка
Гвоздика – в каждую банку по 1 шт.
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Душистый перец – 5-6 шт.
Лавровый лист – в каждую банку по 1 шт.
Уксус 9% – 45 мл
Способ приготовления:
Помойте хорошо грибы, залейте водой и так оставьте на 2 часа. Большие грибы порежьте.
После – переложите грибы в большую кастрюлю, налейте воду, добавьте соль и варите 30-40 минут, после – отбросьте на дуршлаг.
Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения и переложите грибы, варите 15 минут, в самом конце влейте уксус, перемешайте все и добавьте специи – гвоздику, душистый перец.
В стерильные банки бросьте по 1 лавровому листку, выложите грибы в горячем маринаде обязательно по самое горлышко и законсервируйте.
Переверните банки, укутайте теплым полотенцем, когда остынут полностью – перенесите в темное, прохладное место.
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