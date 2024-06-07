Для того чтобы вкусно замариновать сельдь, чаще всего используют масло, уксус и лук. Но можно поэксперементировать с ингредиентами и добавить черную смородину. Она придаст рыбе приятную кислинку и насыщенность.

Идея приготовления маринованной сельди в черной смородине опубликована на странице фудблогера Елены Кудрявцевой (maslom_wgoru) в Instagram. Есть рыбу можно будет уже через 2-3 дня.

Ингредиенты:

соленая сельдь – 300 г

замороженная черная смородина – 150 г

красный лук – 1 шт.

сахар – 50 г

несколько горошин красного перца

винный уксус – 50 мл

вода – 100 мл. (можно заменить сок из черной смородины, если имеете такой натуральный с минимумом сахара)

лавровые листья – 1 шт.

Способ приготовления:

1.Сельдь предварительно нужно промыть и просушить бумажными полотенцами. Если хотите – порежьте на кусочки

2. Лук порезать тонкими кольцами.

3. Сельдь нарезать небольшими кусочками.

4. Черную смородину разморозить и взбить в блендере.

5. Все, кроме селедки и лука, поместить в небольшую кастрюлю и поставить на огонь.

6. Оставить оставить 5-10 минут, охладить.

7. В банку или другую посуду положить слоями сельдь, лук, залить холодным маринадом.

8. Поставить в холодильник на 2-3 дня.

9. Чем дольше сельдь простоит в соусе – тем более нежной и более фиолетовой она станет.

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