Как замариновать селедку в черной смородине: вкус вас приятно удивит
Для того чтобы вкусно замариновать сельдь, чаще всего используют масло, уксус и лук. Но можно поэксперементировать с ингредиентами и добавить черную смородину. Она придаст рыбе приятную кислинку и насыщенность.
Идея приготовления маринованной сельди в черной смородине опубликована на странице фудблогера Елены Кудрявцевой (maslom_wgoru) в Instagram. Есть рыбу можно будет уже через 2-3 дня.
Ингредиенты:
- соленая сельдь – 300 г
- замороженная черная смородина – 150 г
- красный лук – 1 шт.
- сахар – 50 г
- несколько горошин красного перца
- винный уксус – 50 мл
- вода – 100 мл. (можно заменить сок из черной смородины, если имеете такой натуральный с минимумом сахара)
- лавровые листья – 1 шт.
Способ приготовления:
1.Сельдь предварительно нужно промыть и просушить бумажными полотенцами. Если хотите – порежьте на кусочки
2. Лук порезать тонкими кольцами.
3. Сельдь нарезать небольшими кусочками.
4. Черную смородину разморозить и взбить в блендере.
5. Все, кроме селедки и лука, поместить в небольшую кастрюлю и поставить на огонь.
6. Оставить оставить 5-10 минут, охладить.
7. В банку или другую посуду положить слоями сельдь, лук, залить холодным маринадом.
8. Поставить в холодильник на 2-3 дня.
9. Чем дольше сельдь простоит в соусе – тем более нежной и более фиолетовой она станет.
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