Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Мариновать их можно с маринадом или рассолом, целыми или половинками, дополнять чесноком, луком и зеленью. В консервации самое важное – соблюдать пропорции.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных помидоров на зиму с медом.

Ингредиенты на банке 0,5 л:

помидоры – 350 г

зелень: укроп, листья смородины и вишни, лавровый лист и т.п. (по желанию)

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чеснок – 3 зубца

перец горошек

соль – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

уксус 9% – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно помыть помидоры и разложить в чистые банки.

2. Добавить в помидоры чеснок и перец горошек.

3. Насыпать в каждую банку соль, добавить мед и уксус. Наполнить банки водой (лучше кипяченой) и накрыть крышками.

4. Простерилизовать банки с помидорами с момента закипания примерно 7 минут.

5. После стерилизации закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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