Как замариновать сладкие помидоры с медом: рецепт удачной консервации
Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Мариновать их можно с маринадом или рассолом, целыми или половинками, дополнять чесноком, луком и зеленью. В консервации самое важное – соблюдать пропорции.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных помидоров на зиму с медом.
Ингредиенты на банке 0,5 л:
- помидоры – 350 г
- зелень: укроп, листья смородины и вишни, лавровый лист и т.п. (по желанию)
- чеснок – 3 зубца
- перец горошек
- соль – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- уксус 9% – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно помыть помидоры и разложить в чистые банки.
2. Добавить в помидоры чеснок и перец горошек.
3. Насыпать в каждую банку соль, добавить мед и уксус. Наполнить банки водой (лучше кипяченой) и накрыть крышками.
4. Простерилизовать банки с помидорами с момента закипания примерно 7 минут.
5. После стерилизации закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!
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