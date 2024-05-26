Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
90
Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

Сезонные сочные огурцы очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится много чеснока, зелени, а также мед. Выходит действительно взрывная палитра вкусов, которая отлично дополняет свежесть овоща.

Идея приготовления маринованных огурцов с чесноком и укропом за 5 минут опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Нарезать овощи удобнее всего кружочками.

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

Ингредиенты:

  • молоденькие небольшие огурцы – 0,5 кг.
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  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • горчица зернами – 1 ст.л.
  • много укропа

Способ приготовления:

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

1. Огурцы нарезать более грубыми кружочками.

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

2. К ним добавить соль, растительное масло, мед, уксус и укроп.

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

3. Добавить натертый на мелкой терке чеснок или пропущенный через чеснокодавку.

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

4. Укроп мелко порезать и добавить к огурцам.

Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом

5. Все перемешать.

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