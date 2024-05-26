Сезонные сочные огурцы очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится много чеснока, зелени, а также мед. Выходит действительно взрывная палитра вкусов, которая отлично дополняет свежесть овоща.

Идея приготовления маринованных огурцов с чесноком и укропом за 5 минут опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Нарезать овощи удобнее всего кружочками.

Ингредиенты:

молоденькие небольшие огурцы – 0,5 кг.

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чеснок – 3-4 зубчика

соль – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

масло – 1 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

горчица зернами – 1 ст.л.

много укропа

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать более грубыми кружочками.

2. К ним добавить соль, растительное масло, мед, уксус и укроп.

3. Добавить натертый на мелкой терке чеснок или пропущенный через чеснокодавку.

4. Укроп мелко порезать и добавить к огурцам.

5. Все перемешать.

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