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Как замариновать свежие огурцы за 5 минут: с чесноком, укропом и медом
Сезонные сочные огурцы очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится много чеснока, зелени, а также мед. Выходит действительно взрывная палитра вкусов, которая отлично дополняет свежесть овоща.
Идея приготовления маринованных огурцов с чесноком и укропом за 5 минут опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna ons) в Instagram. Нарезать овощи удобнее всего кружочками.
Ингредиенты:
- молоденькие небольшие огурцы – 0,5 кг.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- горчица зернами – 1 ст.л.
- много укропа
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать более грубыми кружочками.
2. К ним добавить соль, растительное масло, мед, уксус и укроп.
3. Добавить натертый на мелкой терке чеснок или пропущенный через чеснокодавку.
4. Укроп мелко порезать и добавить к огурцам.
5. Все перемешать.
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