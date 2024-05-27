Как запечь генеральское сало в духовке: возьмите крепкую горчицу и много чеснока
Само генеральское сало считается самым лучшим. Оно тоненькое и с мясной прослойкой. Его очень часто засаливают. Но такой продукт вкусный в запеченном виде.
Идея приготовления запеченного генеральского сала опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. Можно есть просто на бутербродах.
Ингредиенты на килограмм сала:
- крепкая горчица – 60-70 г
- молотый черный и душистый перцы
- чеснок – 40-50 г
- лавровые листья – 5-6 шт.
- соль
- фольга
Способ приготовления:
1. Можно вымочить его в воде с солью (25 г соли на 1 л воды) – 4-6 часов
2. Достать сало из воды.
3. Обсушить его полотенцем.
4. Натереть сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком.
5. Сюда же молотую паприку и соевый соус.
6. Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4-6 часов.
7. Завернуть такое сало в фольгу.
8. Отправить в духовку, разогретую до 190 градусов на 40 минут.
9. Через 40 минут развернуть фольгу и посмотреть, подрумянилась ли кожура.
10. Если она еще недостаточно запечена – оставить сало румяниться еще на 10-12 минут при температуре 200 градусов
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