Само генеральское сало считается самым лучшим. Оно тоненькое и с мясной прослойкой. Его очень часто засаливают. Но такой продукт вкусный в запеченном виде.

Идея приготовления запеченного генеральского сала опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. Можно есть просто на бутербродах.

Ингредиенты на килограмм сала:

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крепкая горчица – 60-70 г

молотый черный и душистый перцы

чеснок – 40-50 г

лавровые листья – 5-6 шт.

соль

фольга

Способ приготовления:

1. Можно вымочить его в воде с солью (25 г соли на 1 л воды) – 4-6 часов

2. Достать сало из воды.

3. Обсушить его полотенцем.

4. Натереть сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком.

5. Сюда же молотую паприку и соевый соус.

6. Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4-6 часов.

7. Завернуть такое сало в фольгу.

8. Отправить в духовку, разогретую до 190 градусов на 40 минут.

9. Через 40 минут развернуть фольгу и посмотреть, подрумянилась ли кожура.

10. Если она еще недостаточно запечена – оставить сало румяниться еще на 10-12 минут при температуре 200 градусов

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