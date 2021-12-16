Как запечь картофель за 10 минут без духовки: удачное решение для быстрого ужина
Приготовить любимый запеченный картофель к ужину и всего за 10 минут – это не что-то из разряда фантастики, а полная реальность. Только вот для этого не нужно ждать, пока сначала разогреется духовка, а только потом запечется картофель. Существует гораздо более простая альтернатива.
Рецептом запеченного картофеля в микроволновке поделилась фудблогерка bird_nadin. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
картофель
твердый сыр
сливочное масло
специи
Способ приготовления:
1. Картофель помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.
2. С помощью зубочистки сделать несколько проколов и нагреть в микроволновке – примерно 10 минут.
3. Порезать пополам, положить сверху сливочное масло и посыпать творогом.
Также ранее фудблогерка chertkova_nastya поделилась рецептом горчичного соуса к запеченному картофелю.
Ингредиенты:
сметана – 300 г
чеснок – 1-2 зубчика
горчица – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
укроп
петрушка
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок и зелень.
2. Смешать с остальными ингредиентами.
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