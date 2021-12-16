Как запечь картофель за 10 минут без духовки: удачное решение для быстрого ужина

Приготовить любимый запеченный картофель к ужину и всего за 10 минут – это не что-то из разряда фантастики, а полная реальность. Только вот для этого не нужно ждать, пока сначала разогреется духовка, а только потом запечется картофель. Существует гораздо более простая альтернатива.

Рецептом запеченного картофеля в микроволновке поделилась фудблогерка bird_nadin. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

твердый сыр

сливочное масло

специи

Способ приготовления:

1. Картофель помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.

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2. С помощью зубочистки сделать несколько проколов и нагреть в микроволновке – примерно 10 минут.

3. Порезать пополам, положить сверху сливочное масло и посыпать творогом.

Также ранее фудблогерка chertkova_nastya поделилась рецептом горчичного соуса к запеченному картофелю.

Ингредиенты:

сметана – 300 г

чеснок – 1-2 зубчика

горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

укроп

петрушка

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок и зелень.

2. Смешать с остальными ингредиентами.

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