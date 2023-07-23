Диетическое и сухое куриное филе можно сделать очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится много сырной начинки и помидоры. Внутри грудка получается очень нежной, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют травы и приправы.

Ингредиенты:

2 куриных филе

приправа к курице

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2 ч.л. оливкового масла

180 г моцареллы

120 г сметаны

соль

смесь трав

помидор

Способ приготовления:

1. В куриных филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик.

2. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом.

3. Хорошо натрите со всех сторон и оставте на 10-15 минут.

4. К натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав.

5. Перемешайте.

6. Начините кармашки сырной массой, закройте их.

7. Переложите на пергамент и сформируйте из него лодочки.

8. Сверху на филе выложите кружочки помидоров.

9. На помидоры выложите остатки творожной массы.

10. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов.

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