Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
936
Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

Диетическое и сухое куриное филе можно сделать очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится много сырной начинки и помидоры. Внутри грудка получается очень нежной, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют травы и приправы.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • приправа к курице
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  • 2 ч.л. оливкового масла
  • 180 г моцареллы
  • 120 г сметаны
  • соль
  • смесь трав
  • помидор

Способ приготовления:

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

1. В куриных филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик.

2. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

3. Хорошо натрите со всех сторон и оставте на 10-15 минут.

4. К натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

5. Перемешайте.

6. Начините кармашки сырной массой, закройте их.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

7. Переложите на пергамент и сформируйте из него лодочки.

8. Сверху на филе выложите кружочки помидоров.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

9. На помидоры выложите остатки творожной массы.

Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей

10. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов.

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