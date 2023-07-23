Как запечь куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным: делимся самой простой идеей
Диетическое и сухое куриное филе можно сделать очень мягким и сочным. Для этого вам понадобится много сырной начинки и помидоры. Внутри грудка получается очень нежной, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка.
Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Особого пряного вкуса добавляют травы и приправы.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- приправа к курице
- 2 ч.л. оливкового масла
- 180 г моцареллы
- 120 г сметаны
- соль
- смесь трав
- помидор
Способ приготовления:
1. В куриных филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик.
2. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом.
3. Хорошо натрите со всех сторон и оставте на 10-15 минут.
4. К натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав.
5. Перемешайте.
6. Начините кармашки сырной массой, закройте их.
7. Переложите на пергамент и сформируйте из него лодочки.
8. Сверху на филе выложите кружочки помидоров.
9. На помидоры выложите остатки творожной массы.
10. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов.
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