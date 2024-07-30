Чтобы обед был сытный и сбалансированный – можно приготовить запеченное куриное филе. Но такое мясо очень часто получается сухим. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей технологией приготовления.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы с сыром и овощами для обеда опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно подавать с салатом.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт.

помидора – 1 шт.

картофель – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

сыр твердый – 120 г.

соль, приправа для курицы, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать пластинками.

2. Посолить, добавить специи.

3. Оставить мариноваться на час.

4. Лук мелко порезать, обжарить.

5. Картошку измельчить на терке.

6. Помидоры порезать маленьким кубиком.

7. Смешать помидоры, картофель, жареный лук, сметанную соль и зелень.

8. В форму для запекания выложить мясо, сверху – начинку и посыпать тертым сыром.

9. Отправить в духовку на 25 минут при температуре 190 градусов.

10. Подавать с любимым гарниром.

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