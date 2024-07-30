Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

Чтобы обед был сытный и сбалансированный – можно приготовить запеченное куриное филе. Но такое мясо очень часто получается сухим. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей технологией приготовления.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы с сыром и овощами для обеда опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно подавать с салатом.

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 шт.
  • помидора – 1 шт.
  • картофель – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • сыр твердый – 120 г.
  • соль, приправа для курицы, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

1. Мясо порезать пластинками.

2. Посолить, добавить специи.

3. Оставить мариноваться на час.

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

4. Лук мелко порезать, обжарить.

5. Картошку измельчить на терке.

6. Помидоры порезать маленьким кубиком.

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

7. Смешать помидоры, картофель, жареный лук, сметанную соль и зелень.

8. В форму для запекания выложить мясо, сверху – начинку и посыпать тертым сыром.

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

9. Отправить в духовку на 25 минут при температуре 190 градусов.

10. Подавать с любимым гарниром.

Как запечь куриное филе, чтобы оно не было сухим: идеальное блюдо для обеда

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