Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

Куриное филе будет очень питательным и полезным, если его приготовить в духовке. При этом, оно может получиться достаточно сухим, потому что в нем нет много жира. Но если воспользоваться следующей технологией – мясо будет просто таять во рту.

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Идея приготовления сочного куриного филе с сыром и ананасами опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Все максимально просто и быстро.

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 кг.
  • сметана – 150 г
  • ананасы консервированные – 300 г
  • сыр твердый – 150 г
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

1. Мясо порезать кусочками шириной 1.5-2 см.

2. Добавить соль и специи.

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

3. Намазать сметаной.

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

4. Сверху выкладываем ананасы.

5. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты

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