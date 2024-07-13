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Как запечь сочное куриное филе в духовке: обязательно добавьте эти ингредиенты
Куриное филе будет очень питательным и полезным, если его приготовить в духовке. При этом, оно может получиться достаточно сухим, потому что в нем нет много жира. Но если воспользоваться следующей технологией – мясо будет просто таять во рту.
Идея приготовления сочного куриного филе с сыром и ананасами опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Все максимально просто и быстро.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 кг.
- сметана – 150 г
- ананасы консервированные – 300 г
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мясо порезать кусочками шириной 1.5-2 см.
2. Добавить соль и специи.
3. Намазать сметаной.
4. Сверху выкладываем ананасы.
5. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.
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