Куриное филе будет очень питательным и полезным, если его приготовить в духовке. При этом, оно может получиться достаточно сухим, потому что в нем нет много жира. Но если воспользоваться следующей технологией – мясо будет просто таять во рту.

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Идея приготовления сочного куриного филе с сыром и ананасами опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Все максимально просто и быстро.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 кг.

сметана – 150 г

ананасы консервированные – 300 г

сыр твердый – 150 г

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать кусочками шириной 1.5-2 см.

2. Добавить соль и специи.

3. Намазать сметаной.

4. Сверху выкладываем ананасы.

5. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

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