Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией
Самая вкусная буженина это та – которая приготовлена в домашних условиях. Традиционно выбирают именно свинину. Но для того, чтобы мясо не было жестким. а получилось мягким и сочным – следует соблюдать правильную технологию приготовления.
Идея приготовления сочной запеченной буженины опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Такое мясо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.
Ингредиенты:
- 1,3 кг свиного яблочка (часть тушки)
- соль, перец по вкусу
- 3 зубчика чеснока
- 3 лавровых листочка
Способ приготовления:
1. Соль и перец перемешиваем.
2. Натираем этой смесью мясо со всех сторон.
3. Чеснок режем на две части.
4. Целые лавровые листочки ломаем пополам.
5. Делаем надрез в мясе.
6. Кладем туда частицу чеснока вместе с лавровыми листьями. Так делаем 6 надрезов.
7. Кладем мясо в рукав для запекания, завязываем края.
8. Оставляем просаливаться на 1-1,5 часа.
9. Нагреваем духовку при температуре 180 градусов.
10. Поставить запекаться мясо на час.
11. Затем достаем, разрезаем рукав и ставим еще на 30 минут в духовку.
12. Достаем мясо.
13. Проверить готовность мяса можно так: сделать надрез и из него должен исходить прозрачный сок.
14. Заматываем буженину в фольгу и оставляем до полного охлаждения.
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