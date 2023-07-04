Самая вкусная буженина это та – которая приготовлена в домашних условиях. Традиционно выбирают именно свинину. Но для того, чтобы мясо не было жестким. а получилось мягким и сочным – следует соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления сочной запеченной буженины опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Такое мясо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.

Ингредиенты:

1,3 кг свиного яблочка (часть тушки)

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соль, перец по вкусу

3 зубчика чеснока

3 лавровых листочка

Способ приготовления:

1. Соль и перец перемешиваем.

2. Натираем этой смесью мясо со всех сторон.

3. Чеснок режем на две части.

4. Целые лавровые листочки ломаем пополам.

5. Делаем надрез в мясе.

6. Кладем туда частицу чеснока вместе с лавровыми листьями. Так делаем 6 надрезов.

7. Кладем мясо в рукав для запекания, завязываем края.

8. Оставляем просаливаться на 1-1,5 часа.

9. Нагреваем духовку при температуре 180 градусов.

10. Поставить запекаться мясо на час.

11. Затем достаем, разрезаем рукав и ставим еще на 30 минут в духовку.

12. Достаем мясо.

13. Проверить готовность мяса можно так: сделать надрез и из него должен исходить прозрачный сок.

14. Заматываем буженину в фольгу и оставляем до полного охлаждения.

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