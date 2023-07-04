Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
51
Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

Самая вкусная буженина это та – которая приготовлена в домашних условиях. Традиционно выбирают именно свинину. Но для того, чтобы мясо не было жестким. а получилось мягким и сочным – следует соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления сочной запеченной буженины опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Такое мясо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 1,3 кг свиного яблочка (часть тушки)
Видео дня
  • соль, перец по вкусу
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 лавровых листочка

Способ приготовления:

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

1. Соль и перец перемешиваем.

2. Натираем этой смесью мясо со всех сторон.

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

3. Чеснок режем на две части.

4. Целые лавровые листочки ломаем пополам.

5. Делаем надрез в мясе.

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

6. Кладем туда частицу чеснока вместе с лавровыми листьями. Так делаем 6 надрезов.

7. Кладем мясо в рукав для запекания, завязываем края.

8. Оставляем просаливаться на 1-1,5 часа.

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

9. Нагреваем духовку при температуре 180 градусов.

10. Поставить запекаться мясо на час.

11. Затем достаем, разрезаем рукав и ставим еще на 30 минут в духовку.

Как запечь сочную буженину с корочкой: делимся технологией

12. Достаем мясо.

13. Проверить готовность мяса можно так: сделать надрез и из него должен исходить прозрачный сок.

14. Заматываем буженину в фольгу и оставляем до полного охлаждения.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты