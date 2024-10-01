Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

Чтобы не пересушить лосось в духовке и не испортить его нежную текстуру перед запеканием с рыбой нужно сделать несколько простых манипуляций. А именно, надрежте рыбу равномерно, а также сделайте вкусный соус.

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Идея приготовления сочного запеченного лосося опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Блюдо просто тает во рту.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

Ингредиенты:

  • филе лосося – 700-800 г
  • сливочное масло – 30 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • любимая зелень (например, кинза)
  • тертый пармезан
  • лайм или лимон

Способ приготовления:

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

1. Лосось промыть и просушить, достать все кости.

2. Сделать надрезы.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

3. В ступке или блендере измельчить масло, чеснок и зелень.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

4. Хорошо смазать рыбу по всем разрезам.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

5. Посыпать пармезаном и вставить несколько кусочков лайма.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением

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