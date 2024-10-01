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Сочный лосось в духовке: что сделать с рыбой перед приготовлением
Чтобы не пересушить лосось в духовке и не испортить его нежную текстуру перед запеканием с рыбой нужно сделать несколько простых манипуляций. А именно, надрежте рыбу равномерно, а также сделайте вкусный соус.
Идея приготовления сочного запеченного лосося опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Блюдо просто тает во рту.
Ингредиенты:
- филе лосося – 700-800 г
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 3 зубчика
- любимая зелень (например, кинза)
- тертый пармезан
- лайм или лимон
Способ приготовления:
1. Лосось промыть и просушить, достать все кости.
2. Сделать надрезы.
3. В ступке или блендере измельчить масло, чеснок и зелень.
4. Хорошо смазать рыбу по всем разрезам.
5. Посыпать пармезаном и вставить несколько кусочков лайма.
6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
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