Чтобы не пересушить лосось в духовке и не испортить его нежную текстуру перед запеканием с рыбой нужно сделать несколько простых манипуляций. А именно, надрежте рыбу равномерно, а также сделайте вкусный соус.

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Идея приготовления сочного запеченного лосося опубликована на странице фудблогера Елены с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Блюдо просто тает во рту.

Ингредиенты:

филе лосося – 700-800 г

сливочное масло – 30 г

чеснок – 3 зубчика

любимая зелень (например, кинза)

тертый пармезан

лайм или лимон

Способ приготовления:

1. Лосось промыть и просушить, достать все кости.

2. Сделать надрезы.

3. В ступке или блендере измельчить масло, чеснок и зелень.

4. Хорошо смазать рыбу по всем разрезам.

5. Посыпать пармезаном и вставить несколько кусочков лайма.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

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