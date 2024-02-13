Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
45
Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

Запеканка с курицей и картофелем – это практически идеальный вариант обеда, когда нет достаточно времени на его приготовление. В результате вы получаете питательное и вкусное блюдо, а одной порции хватит на несколько человек.

Рецептом запеканки с картофелем и курицей поделилась фудблогер с ником oliakobyk. В своем Instagram она также рассказала, как приготовить это блюдо, чтобы оно получилось чрезвычайно сочным.

Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

Ингредиенты

  • Картофель – 13 шт
  • Куриное филе – 1 шт
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  • Майонез
  • Сыр сулугуни
  • Масло
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи
  • Зелень

Способ приготовления

1. Чистим картофель и нарезаем кружочками, добавляем соль и специи.

Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

2. Куриное филе нарезаем на кусочки, отбиваем, солим, перчим и также добавляем специи.

Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

3. В противень наливаем масло, выкладываем первый слой картофеля, смазываем майонезом, далее филе, майонез, второй слой картофеля, майонез.

Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда

5. Вынимаем, присыпаем сыром и допекаем в духовке, пока не растает сыр.

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