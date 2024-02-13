Запеканка с курицей и картофелем – это практически идеальный вариант обеда, когда нет достаточно времени на его приготовление. В результате вы получаете питательное и вкусное блюдо, а одной порции хватит на несколько человек.

Рецептом запеканки с картофелем и курицей поделилась фудблогер с ником oliakobyk. В своем Instagram она также рассказала, как приготовить это блюдо, чтобы оно получилось чрезвычайно сочным.

Ингредиенты

Картофель – 13 шт

Куриное филе – 1 шт

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Майонез

Сыр сулугуни

Масло

Соль

Перец

Любимые специи

Зелень

Способ приготовления

1. Чистим картофель и нарезаем кружочками, добавляем соль и специи.

2. Куриное филе нарезаем на кусочки, отбиваем, солим, перчим и также добавляем специи.

3. В противень наливаем масло, выкладываем первый слой картофеля, смазываем майонезом, далее филе, майонез, второй слой картофеля, майонез.

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

5. Вынимаем, присыпаем сыром и допекаем в духовке, пока не растает сыр.

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