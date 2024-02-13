Как запекать картофель с курицей так, чтобы блюдо получилось сочным: подойдет для обеда
Запеканка с курицей и картофелем – это практически идеальный вариант обеда, когда нет достаточно времени на его приготовление. В результате вы получаете питательное и вкусное блюдо, а одной порции хватит на несколько человек.
Рецептом запеканки с картофелем и курицей поделилась фудблогер с ником oliakobyk. В своем Instagram она также рассказала, как приготовить это блюдо, чтобы оно получилось чрезвычайно сочным.
Ингредиенты
- Картофель – 13 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Майонез
- Сыр сулугуни
- Масло
- Соль
- Перец
- Любимые специи
- Зелень
Способ приготовления
1. Чистим картофель и нарезаем кружочками, добавляем соль и специи.
2. Куриное филе нарезаем на кусочки, отбиваем, солим, перчим и также добавляем специи.
3. В противень наливаем масло, выкладываем первый слой картофеля, смазываем майонезом, далее филе, майонез, второй слой картофеля, майонез.
4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
5. Вынимаем, присыпаем сыром и допекаем в духовке, пока не растает сыр.
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